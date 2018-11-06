Режим ЧС ввели в поселке Еврейской автономии после взрыва газа

СЕГОДНЯ 05:38 2018-11-06T11:26:21+03:00

Изменить размер текста: A A

Взрыв в многоквартирнике поселка Приамурское случился сегодня, 6 ноября. Эпицентром стала квартира на первом этаже в доме №12 на улице Островского. На данный момент известно о четырех пострадавших. Один мужчина 1982 года рождения с серьезными ожогами доставлен в медицинское учреждение. Его экстренно госпитализировали в Краевую клиническую больницу №2 Хабаровска. 70% его тела повреждены пожаром. Остальные жильцы от медицинской помощи отказались. Еще несколько с отравлением угарным газом находятся в местной больнице.

- На территории Приамурского городского поселения ввели режим «Чрезвычайная ситуация». Сейчас специалисты обследуют коммунальные сети здания. Уже есть уточненные списки прописанных и фактически проживающих в этом доме людей, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по ЕАО.

В настоящее время специалистами с помощью диагностического комплекса «Струна» проверяют дом на предмет его безопасности для проживания. Только после этого примут решение о допуске жильцов в квартиры. На время обследования здания жильцам предложили места в пункте временного размещения, который организовали в поселковом доме культуры. Пока за помощью обратились два человека.

Напомним, что сообщение о хлопке бытового газа в жилом газифицированном пятиэтажном доме в поселке Приамурском поступило на пульт пожарно-спасательной службы 6 ноября в 6:40. Взрывная волна разрушила перегородки между первыми и вторым этажами и подвальным помещением. Больше 120 жильцов эвакуировали.