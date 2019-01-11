В Хабаровске банк «Уссури» опять признали банкротом

Серьезные проблемы у банка «Уссури» начались в мае прошлого года, когда Центральный банк России отозвал у него лицензию. Такое жесткое решение в ЦБ обосновали тем что на балансе банка нашли имущество, стоимость которого была существенно завышена, в отчетности размер капитала снижался, осуществлялись «схемные» сделки с проблемной ссудной задолженностью для поддержания нужного уровня собственных средств и формального соблюдения норм ЦБ. Кроме того, «Уссури» нарушал требования регулятора в части противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

Как следствие «Уссури» попал под внешнее управление, банкоматы отключили, сайт заблокировали. Впрочем люди, доверившие банку свои деньги, не пострадали — вклады были застрахованы и выплаты по решению «Агентства по страхованию вкладов» стал производить другой более надежный банк.

В октябре краевой арбитражный суд удовлетворил иск финансового регулятора признав хабаровскую кредитную организацию банкротом. Акционеры не согласились и подали апелляцию. 9 января ее рассмотрели в Шестом апелляционном арбитражном суде Хабаровска Несмотря на все доводы акционеров, решение суда предыдущей инстанции оставили без изменений.

- Мы убеждены в том, что банк не является банкротом и в состоянии погасить все долги, - отметил представитель учредителей банка «Уссури». - Следующий шаг — обжалование данного решения уже в кассационной инстанции.

Другого выхода у акционеров банка не остается, уверены эксперты. Единственное, что может их устроить, это ликвидация без банкротства. Так учредителям удастся сохранить свою деловую репутацию и избежать субсидиарной, а может даже уголовной ответственности.