Фургал намерен объединить городскую и районную администрацию Бикина

Глава Хабаровского края снова посетил Бикинский район, где был совсем недавно, в начале декабря прошлого года. В прошлый раз ему удалось нащупать несколько болевых точек местных населенных пунктов. Этот раз не стал исключением. Под пристальным вниманием Фургала оказалось село Лермонтовка. Полуразрушенный дом, отсутствие культурного центра, проблемы с водоснабжением, электроэнергией и отоплением, тарифами на услуги ЖКХ, это лишь то, на что успели посетовать местные жители за недолгие 30 минут общения с губернатором в Лермонтовке. Однако этого было достаточно, чтобы Фургал в свойственной ему манере намекнул на проблемы в работе местных чиновников.

- Отдельно рассматривать город Бикин и Бикинский район не имеет никакого смысла. Проблемы, которые сегодня у вас существуют, идентичны друг другу. В районе нарушена управляемость. Нет системы. Нам нужно решить как управлять районом, - сказал Сергей Фургал, губернатор Хабаровского края на совещании с чиновниками администрации Бикина.

По его мнению, сейчас отсутствует слаженность работы между главами поселений и района. А это, в свою очередь, приводит к тому, что становится сложно найти виновного в той, или иной ситуации. Иными словами, каждый перекладывает ответственность на другого. А проблем в районе достаточно.

- Кто-то должен отвечать за каждую поставленную задачу. Наша цель восстановить доверие населения к власти. Но мы никогда этого не сделаем одними словами. Слишком много мы обещали людям, слишком много мы говорили, - отметил Сергей Фкргал. - По моему мнению, было бы правильным объединить материальный и людской управленческий ресурс во внятную структуру, которая в конце концов начала бы работать. Иначе все наши поездки будут заканчиваться ничем.

Пока губернатор лишь выступил с таким предложением. Будут ли и в самом деле объединять администрации, станет известно только после того, как эксперты выскажут свое мнение. Но уже сейчас понятно, что это позволит сэкономить средства на содержание управленческого аппарата и перераспределить эти деньги на решение проблемных вопросов. Сейчас самообеспеченность местного бюджета составляет 39%, большая часть направлений финансируется за счет субвенций из краевой казны.

В Хабаровском крае уже есть подобный опыт, пусть и в пилотной версии. Николаевскую муниципальную администрацию объединили с городской Николаевской-на-Амуре. С начала этого года все полномочия городских властей исполняют районные чиновники. Экономия от реорганизации для местного бюджета оценивается в 23 миллиона рублей в год. Насколько такая схема управления эффективна в «белом доме» намерены проанализировать за год. В любом случае, для повторения подобного опыта и в Бикинском районе, краевому правительству необходимо получить согласие депутатов городского совета и районного собрания.