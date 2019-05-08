Спасатели не видят угрозы подтопления в районе "бурейской аномалии".

Паводковая обстановка в районе реки Бурея у населенного пункта Чекунда и в месте схода оползня в Верхнебуреинском районе спокойная. Об этом сообщили спасатели МЧС, которые продолжают мониторинг паводковой обстановки в районе.

Напомним, что мониторинг там ведут две группы спасателей МЧС России. Утром 7 мая, отметили в главному управлении МЧС России по Хабаровскому краю, уровень воды в реке Бурея у гидропоста села Чекунда снизился на более чем на 3,5 метра. Перепад уровней воды после прорана (канала, который был создан для прохождения воды после оползня) составляет 3,07 метра. При этом в самом месте схода грунта ширина прорана естественным образом стала больше.

- При оттаивании грунта и увеличения скорости течения и объема воды стенки размыло. В настоящее время, по предварительным оценкам, глубина прорана составляет от 1 до 2 метров, его ширина на входе составляет от 130 до 140 метров, в центре - до 100 метров, на выходе - до 60 метрова. Стенки прорана неоднородные, идет их постепенное осыпание, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

В то же время на реке Бурея и её притоках активно разрушается лед. На месте оползня началась активная фаза ледохода. Спасатели провели работу по расчистке русла реки от поваленных деревьев. В результате акватория водохранилища, выше прорана, очищена от древесного массива. Угрозы возникновения ледовых заторов нет. Лед ослаблен и беспрепятственно проходит через проран.

Одновременно с этим ведётся наблюдение за состоянием скальных пород сопки. Продолжается сход незначительного объема грунта с сопки, однако угроза завала прорана в настоящее время отсутствует. Ранее учеными совместно со спасателями была проведена оценка состояния пород в месте оползня, в том числе аэрофотосъёмка с помощью беспилотных аппаратов.

По заключению специалистов, вероятность повторного схода грунта существует, однако его объемы в разы меньше первоначального оползня, и они не несут угрозы завала прорана.

Напомним, что огромный оползень, один из самых больших в стране и мире за последние несколько лет, сошел в Бурею в декабре прошлого года. Более двадцати с половиной миллионов кубометров скального грунта, в течении нескольких секунд обрушившихся в реку, вызвали редкое явление – цунами высотой с пятиэтажный дом.

Место ЧП получило название «бурейская аномалия». Ее обследовали ученые, их вердикт – это оползень. С его сходом возникла опасность остановки Бурейской ГЭС – ее водохранилище перестало наполняться водой. Кроме того, та же вода, накапливающаяся у запруды, грозила во время весеннего паводка подтопить село Чекунда, расположенное неподалеку. Первую проблему решили военные. Саперы серией взрывов пробили в оползне небольшой проран, сквозь который в «бурейское море» стала поступать вода.

А вот угроза подтопления села осталась. Для того, чтобы ее предотвратить, в районе работают две группы спасателей. Одна - у оползня, вторая - в Чекунде. Их задача - предотвратить возможные заторы и в случае наводнения помочь населению. В районе до сих пор действует режим ЧС.

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