Повторный обвал возможен, но ущерб будет минимальным: ученые снова обследовали «бурейскую аномалию».

Сейчас на месте «бурейской аномалии» работает две группы спасателей. Одна занимается расчисткой русла реки от поваленных цунами деревьев, вторая мониторит паводок в районе села Чекунда – чуть выше по течению реки.

Недавно к ним подключились ученые из института водных и экологических проблем и института тектоники и геофизики. Целый день специалисты осматривали сопку, проводили аэрофотосъемку, делали замеры трещин. Геофизиков, например, интересовали древние породы, которые оползнем могло вынести наружу, старые камни могли рассказать, насколько глубоко изрезали тело сопки трещины.

Специалисты осмотрели сопку, их вердикт - повторный сход породы возможенФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

- Мы провели оценку ложа оползня на предмет оценки риска возможного повторного схода оползня. Были получены первичные данные. Однако окончательный результат будет только после проведения расчетов в камеральных условиях. В настоящий момент можно лишь сказать, что существует вероятность повторного схода, но его объемы будут на несколько порядков меньше. В данном случае ущерб будет минимальным, – рассказал Андрей Остроухов, заведующий лабораторией оптимизации регионального природопользования Института водных и экологических проблем ДВО РАН.

Главное что интересовало ученых - глубина трещин образовавшихся в скалеФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

По данным специалистов МЧС, ведущих постоянный мониторинг уровней воды, в настоящее время паводковая обстановка в Верхнебуреинском районе спокойная. В верхнем течении реки Тырма начался ледоход, в нижнем течении сохраняются разводья.

Напомним, что в декабре прошлого года в 70 километрах от села Чекунда местный охотник набрел на странную аномалию – половина сопки, двадцать с половиной миллиона кубометров скальной породы обрушились в реку Бурея, полностью закупорив русло. Местность вокруг изменилась до неузнаваемости. Там где раньше лежал снег дымилась обнаженная земля, лес, растущий на другом берегу реки исчез, огромные валуны изменили свое местоположение. Мужчина, вспомнил, что слышал громкий звук похожий на взрыв, и решил, что на сопку упал метеорит.

Цунами вызванное оползнем превратило весь лес неподалеку в обломкиФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Как только о происшествии стало известно, появились и другие версии произошедшего, от внезапного землетрясения, до аварийной посадки инопланетного корабля. На место «бурейской аномалии» даже собирались туристы – искать следы НЛО и тела гуманоидов. Но ученые обследовавшие место схода породы опровергли все домыслы, по их мнению, это пускай и очень масштабный, но вполне обычный оползень, вызванный тем, что вода «бурейского моря» подточило основание древней скалы.

Спасатели буксируют обломки деревьев через проран, чтобы не было заторовФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Тем не менее затор породил две больших проблемы: перестало наполняться Бурейское водохранилище из-за чего могла остановиться одноименная ТЭЦ, и накапливающаяся вода грозила затопить близлежащие села: Чекунду, Усть-Ургал и Эльга, подмыть железную дорогу на Чегдомын и идущие рядом ЛЭП.

На Бурею переправили военных инженеров, которые провели серию взрывов и израсходовав около сотни тонн тротила сумели пробить в оползне небольшой проран сквозь который пошла вода. Водохранилище стало наполняться, но вот угроза затопления поселков осталась.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/705976" frameborder="0"></iframe> Повторный обвал возможен, но ущерб будет минимальным: ученые снова обследовали «бурейскую аномалию».

Проран пробитый военными довольно невелик и не сможет в случае мощного паводка пропустить всю водуФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Сейчас на реке работают две группы спасателей. Одна непосредственно на оползне, вторая выше по течению. В районе до сих пор действует режим ЧС. Краевые власти рассматривают возможность полного переселения села Чекунда, по предварительной оценке на это может потребоваться более 300 миллионов рублей.