2019-01-14T12:48:28+03:00
Политика

В Хабаровском крае военные взорвут «Буреинскую аномалию»

На аэродромы перебросили 175 тонн специального оборудования
Борис КОКУРИН
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В Хабаровском крае военные взорвут «Буреинскую аномалию»В Хабаровском крае военные взорвут «Буреинскую аномалию»Фото: Министерство обороны РФ
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Переброска инженерного оборудования идет масштабная. В доставке задействованы четыре самолета военно-транспортной авиации Ил-76 и один Ан-124 «Руслан». Всего в регион доставлено 175 тонн специального груза.

- Инженерное оборудование будет использовано специалистами инженерных войск для проведения работ по ликвидации обвала скальных пород в районе Бурейского водохранилища Хабаровского края, - рассказали в пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации. - На место затора инженерное оборудование и специальные инженерные заряды будут доставлены вертолетами армейской авиации и автомобильным транспортом.

Напомним, 11 декабря прошлого года в 70 километрах от поселка Чекунда часть сопки обрушилась в русло реки Бурея, практически перегородив водную артерию. «Бурейский оползень» ученые уже назвали крупнейшим в стране за последние годы. В месте схода грунта зафиксировано сразу несколько аномалий, которые не имеют объяснения. Например, на площади 1,6 квадратных километров с противоположной стороны реки Бурея уничтожены все деревья. Эту информацию подтверждают спутниковые снимки, на которых зафиксировано состояние местности между 9 и 12 декабря.

Гидрологическая ситуация, сложившаяся на реке, вызывает серьезное опасение у специалистов. Вода держится на летней отметке, на 4 метра превышая стандартные для зимы значения. Весной во время паводка опасности подтопления могут подвергнуться три населенных пункта - поселки Чекунда, Усть-Ургал и станция Эльга, часть железнодорожного пути на Байкало-Амурской магистрали, также могут возникнуть сбои в работе Бурейской ГЭС.

Военные были задействованы на расчистке русла реки по поручению президента России Владимира Путина их задача провести буровзрывные работы для того чтобы восстановить нормальный гидрологический режим Бурейского водохранилища.

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