2019-02-15T10:31:48+03:00
Общество

Отслеживать паводок на Бурее будут две группы спасателей из Хабаровска

Специалисты отправятся к месту завала уже в апреле, наблюдательные посты будут расположены как у поселка Чекунда, так и непосредственно у места оползня [фото, видео]
Борис КОКУРИН
Поделиться:
по мнению ученых пробитый военными канал может не справиться с весенним половодьемпо мнению ученых пробитый военными канал может не справиться с весенним половодьемФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
Изменить размер текста:

Решение весной отправить на Бурею оперативные группы спасателей было принято после облета и обследования проблемного участка учеными, сотрудниками МЧС и членами краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Представители института водных и экологических проблем замерили скорость течения воды в канале, пробитом военными саперами в оползне, а также выше и ниже по течению. Эти данные им понадобятся для того, чтобы сделать прогноз паводковой ситуации.

Проблемное место тщательно обследовали ученые, спасатели и члены КЧС Хабаровского края Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Проблемное место тщательно обследовали ученые, спасатели и члены КЧС Хабаровского краяФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Напомним, что 11 декабря в 70 километрах от поселка Чекунда половина сопки обрушилась в реку Бурея полностью перегородив русло. По подсчетам ученых в воду обрушились несколько миллионов тонн скального грунта. Образовавшаяся запруда создала проблемы не только для близлежащих населенных пунктов, но и для Бурейской ГЭС – река питала ее водохранилище.

Весной мощность водного потока на Бурее может достигнуть 7 тысяч кубометров в секунду Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Весной мощность водного потока на Бурее может достигнуть 7 тысяч кубометров в секундуФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Бороться с завалом по распоряжению президента страны отправились военные инженеры. Активная фаза операции по ликвидации оползня началась в конце января и завершилась 12 февраля. Военные произвели 11 мощнейших взрывов и сумели пробить в завале канал с пропускной способностью 1600 – 1700 кубометров воды в секунду. Сейчас саперы покинули проблемное место.

Как сообщают энергетики, гидрологический режим в Бурейском водохранилище восстановлен, ГЭС работает без сбоев. Однако у местных ученых возникли сомнения – сможет ли созданный канал пропустить всю воду во время весеннего половодья. Дело в том, что напор воды в Бурее весной может достигнуть 7000 кубометров в секунду – в четыре раза больше, чем пропускает созданная военными прорана.

Посты будут установлены как непосредственно у канала пробитого в оползне, так и у поселка Чекунда Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Посты будут установлены как непосредственно у канала пробитого в оползне, так и у поселка ЧекундаФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

- По многолетним наблюдениям, вскрытие рек в регионе происходит в апреле – мае. Поэтому для организации постоянного мониторинга паводковой обстановки и при необходимости проведения неотложных мероприятий по безаварийному пропуску ледохода, разрушению заторов, оказанию помощи населению принято решение заблаговременно сформировать и направить в Верхнебуреинский район две группы спасателей - в поселок Чекунду и на место оползня. Планируется, что они начнут работать с середины апреля, однако сроки могут быть скорректированы исходя из уточнения прогнозных показателей, - рассказал Олег Волынкин, начальник Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю .

Посты нужны для того чтобы своевременно отслеживать подъем воды в реке и в случае надобности эвакуировать поселки Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Посты нужны для того чтобы своевременно отслеживать подъем воды в реке и в случае надобности эвакуировать поселкиФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Как отмечают в ведомстве, в зоне возможного подтопления могут оказаться три населенных пункта верхнебуреинского района: Чекунда, Эльга и Усть-Ургал.

Отслеживать паводок на Бурее будут две группы спасателей из Хабаровска.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Обвал сопки в Хабаровском крае»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Перекрытие участка Сокольнической линии метро в Москве с 16 по 24 февраля 2019: Что ждет пассажиров подземки
Поезда не будут ходить между станциями «Комсомольская» и «Бульвар Рокоссовского» из-за перекрытия участка Сокольнической линии метро с 16 по 24 февраля 2019
Новости 24
Лесной пожар близ поселка Ванино в Хабаровском крае потушили
В Хабаровском крае стоят дорогостоящие планы по развитию туризма
Водитель в Хабаровском крае умер за рулем во время поездки
В Хабаровском крае ищут кандидатов на литературную премию имени Арсеньева
«Свободу лососю!»: к проблеме сохранения рыбы в Хабаровском крае подошли творчески
В Комсомольске-на-Амуре собираются пересмотреть городской бюджет
Донорам в Хабаровском крае напомнили о положенной выплате и отдыхе в санаториях
Школьники в Хабаровском крае побывали в «Мастерской Педагога будущего»
Квартирант в Хабаровском крае бросил собутыльника на балконе умирать
Камчатского бизнесмена оштрафовали за трудоустройство экс-полицейского
Лучше всего бизнесменам живется в трех районах Хабаровского края
Тяжелоатлет из Хабаровского края вошел в состав сборной России
Таксистов в Хабаровске предупреждают об опасности нестандартных заявок
Матч «Амур» - «Авангард», 14 февраля: хабаровчане продолжают победное шествие
Хабаровчане своими глазами увидят, сколько воды уходит на помывку подъездов
Землетрясение на Камчатке: силу подземных толчков оценили в 2-3 балла
Около тонны соленой кеты застряло на границе с Китаем в ЕАО
При пожаре в трехквартирном доме в Хабаровске погиб инвалид
Погода в Хабаровске на 15 февраля 2019 года: днем до -8 градусов, без осадков
В Хабаровском крае взялись за ревизию сельского хозяйства
В Хабаровском крае пояснили, где валежник собирать нельзя
Вандалы подложили большую свинью хабаровским экстремалам
Рыбака эвакуировали на вертолете с борта судна в Магадан
Самые большие зарплаты на Камчатке у врачей и ученых
Заместителем председателя правительства Хабаровского края назначили Юрия Золочевского
Хитрый ювелир в Хабаровске забирал драгоценности в ремонт и отказывался их возвращать
В Хабаровске с горем пополам отбили землю у бизнесмена-захватчика
Новый год стал грустным праздником для «черных» лесорубов в Хабаровском крае