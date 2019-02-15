Отслеживать паводок на Бурее будут две группы спасателей из Хабаровска.

Решение весной отправить на Бурею оперативные группы спасателей было принято после облета и обследования проблемного участка учеными, сотрудниками МЧС и членами краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Представители института водных и экологических проблем замерили скорость течения воды в канале, пробитом военными саперами в оползне, а также выше и ниже по течению. Эти данные им понадобятся для того, чтобы сделать прогноз паводковой ситуации.

Проблемное место тщательно обследовали ученые, спасатели и члены КЧС Хабаровского краяФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Напомним, что 11 декабря в 70 километрах от поселка Чекунда половина сопки обрушилась в реку Бурея полностью перегородив русло. По подсчетам ученых в воду обрушились несколько миллионов тонн скального грунта. Образовавшаяся запруда создала проблемы не только для близлежащих населенных пунктов, но и для Бурейской ГЭС – река питала ее водохранилище.

Весной мощность водного потока на Бурее может достигнуть 7 тысяч кубометров в секундуФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Бороться с завалом по распоряжению президента страны отправились военные инженеры. Активная фаза операции по ликвидации оползня началась в конце января и завершилась 12 февраля. Военные произвели 11 мощнейших взрывов и сумели пробить в завале канал с пропускной способностью 1600 – 1700 кубометров воды в секунду. Сейчас саперы покинули проблемное место.

Как сообщают энергетики, гидрологический режим в Бурейском водохранилище восстановлен, ГЭС работает без сбоев. Однако у местных ученых возникли сомнения – сможет ли созданный канал пропустить всю воду во время весеннего половодья. Дело в том, что напор воды в Бурее весной может достигнуть 7000 кубометров в секунду – в четыре раза больше, чем пропускает созданная военными прорана.

Посты будут установлены как непосредственно у канала пробитого в оползне, так и у поселка ЧекундаФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

- По многолетним наблюдениям, вскрытие рек в регионе происходит в апреле – мае. Поэтому для организации постоянного мониторинга паводковой обстановки и при необходимости проведения неотложных мероприятий по безаварийному пропуску ледохода, разрушению заторов, оказанию помощи населению принято решение заблаговременно сформировать и направить в Верхнебуреинский район две группы спасателей - в поселок Чекунду и на место оползня. Планируется, что они начнут работать с середины апреля, однако сроки могут быть скорректированы исходя из уточнения прогнозных показателей, - рассказал Олег Волынкин, начальник Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю .

Посты нужны для того чтобы своевременно отслеживать подъем воды в реке и в случае надобности эвакуировать поселкиФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Как отмечают в ведомстве, в зоне возможного подтопления могут оказаться три населенных пункта верхнебуреинского района: Чекунда, Эльга и Усть-Ургал.