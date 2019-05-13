Аэромобильная группировка спасателей вернулась с "бурейской аномалии" в Хабаровск

Аэромобильная группировка спасателей МЧС завершила мониторинг обстановки в районе схода оползня на реке Бурея в Верхнебуреинском районе и вернулась в Хабаровск. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю.

Аэромобильная группировка спасателей вернулась с "бурейской аномалии" в ХабаровскФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

- За время дежурства спасателями проведена работа по расчистке русла реки от поваленных деревьев для подготовки к сходу ледового поля и пропуску льдин. В результате акватория водохранилища выше прорана очищена от древесного массива, что позволило обеспечить безаварийный пропуск паводковых вод. Также под воздействием течения реки произошло естественное увеличение ширины прорана. В настоящее время в данном месте имеется возможность прохождения маломерных судов. В связи со стабилизацией обстановки нет необходимости круглосуточного контроля и мониторинга. Группировка направлена в Хабаровск, – рассказал заместитель начальника Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю Иван Колонтай.

Решение о выводе группы спасателей с места схода оползня было принято после завершения ледохода на Бурее и ее притоках.

Аэромобильная группировка спасателей вернулась с "бурейской аномалии" в ХабаровскФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Вертолет МИ-26 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России доставил аэромобильную группировку в составе сотрудников ГУ МЧС России по Хабаровскому краю и спасателей Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда и Амурского спасательного центра МЧС России в пункт постоянной дислокации в Хабаровске.

Этим же бортом в краевой центр доставили специализированное оборудование и имущество, обеспечивающее жизнедеятельность спасателей в условиях полевого лагеря в течение всего времени пребывания.

Однако специалисты МЧС продолжают работу в поселке Чекунда Верхнебуреинского района. Они заняты мониторингом паводковой обстановки и готовы оказать необходимую помощь гражданам. Паводковая обстановка в Верхнебуреинском районе оценивается как спокойная. Организован постоянный мониторинг уровней воды.

Паводковая обстановка на месте схода оползня в Верхнебуреинском районе оценивается как спокойнаяФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Напомним, что первая группа спасателей несла дежурство в полевых условиях в районе схода скальной породы в русло реки Бурея, где существовала возможность возникновения чрезвычайной ситуации, вызванной осложнением паводковой обстановки, со 2 апреля 2019 года.

Огромный оползень, один из самых больших в стране и мире за последние несколько лет, сошел в Бурею в декабре прошлого года. Более двадцати с половиной миллионов кубометров скального грунта, в течение нескольких секунд обрушившихся в реку, вызвали редкое явление – цунами высотой с пятиэтажный дом.

Паводковая обстановка на месте схода оползня в Верхнебуреинском районе оценивается как спокойнаяФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Место ЧП получило название «бурейская аномалия». Ее обследовали ученые, их вердикт – это оползень. С его сходом возникла опасность остановки Бурейской ГЭС – ее водохранилище перестало наполняться водой. Кроме того, та же вода, накапливающаяся у запруды, грозила во время весеннего паводка подтопить село Чекунда, расположенное неподалеку. Первую проблему решили военные. Саперы серией взрывов пробили в оползне небольшой проран, сквозь который в «бурейское море» стала поступать вода.

А вот угроза подтопления Чекунды осталась. В районе до сих пор действует режим ЧС.

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