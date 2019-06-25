2019-06-25T06:40:48+03:00
Общество

Бывший директор Минпромторга России арестован и доставлен в Хабаровский край

Задержанный подозревается в получении взятки в особо крупном размере
Владимир ЗЕНКОВ
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Задержанный подозревается в получении взятки в особо крупном размереЗадержанный подозревается в получении взятки в особо крупном размереФото: Алексей БУЛАТОВ
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Следователями Следственного комитета по Хабаровскому краю расследуется уголовное дело в отношении 38-летнего Владимира Потапкина бывшего директора Департамента химико-технологического комплекса и биоинженерных технологий Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. Экс-чиновник подозревается в совершении преступления - получении взятки в особо крупном размере.Также в деле фигурирует 58-летний руководитель ООО «Азия Лес», подозреваемый в даче взятки в особо крупном размере, и 41-летний мужчина, подозреваемый в совершении преступления, а именно - в посредничестве во взяточничестве.

По версии следствия, с 2016 по 2019 годы бывший директор Департамента Минпромторга России получил от руководителя ООО «Азия Лес» через счета организации и через посредника взятку в объеме более 78 миллионов рублей за покровительство в виде беспрепятственного получения Обществом субсидий по линии Мипропромторга России.

Экс-чиновник задержан и доставлен из Москвы в Хабаровск, по ходатайству следственных органов судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Напомним, что в настоящее время в Хабаровске расследуются уголовные дела в отношении бывшего заместителя председателя правительства Хабаровского края Василия Шихалева по статьям «Превышение должностных полномочий» и «Пособничество в мошенничестве», в отношении руководителя организации-лесопользователя Александра Пудовкина - по статьям «Мошенничество» и «Пособничество в превышении должностных полномочий». Следствие полагает, что лесопользователь незаконно получил из федерального бюджета более миллиарда рублей субсидий, а экс-чиновник оказывал ему протекцию. Шихалев уволился из правительства осенью 2018 года.

Расследование уголовного дела продолжается. Активное участие в расследовании преступлений принимают сотрудники УФСБ России по Хабаровскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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