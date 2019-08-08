В Хабаровском крае люди, пострадавшие на пожаре в «Холдоми», могут остаться без компенсаций

Сегодня компания «Экстрим-Сервис» должна выплатить одних только компенсаций за моральный и материальный ущерб родителям тех детей, которые имели несчастье отдыхать в палаточном лагере «Холдоми», - 2,8 миллиона рублей, это не считая возврата денег за путевки – еще 9,9 миллиона рублей.

Однако оставшиеся на местах заместители не могут этого сделать из-за введенного губернатором Хабаровского края режима ЧС. Ввели его сразу после того, как стало известно о страшном пожаре в палаточном лагере,в котором погибли четыре ребенка. Режим, как утверждают в руководстве компании, приостанавливает все финансовые операции «Экстрим-Сервиса» и ГЛК «Холдоми».

Сотрудники компании написали открытое письмо губернатору с просьбой посодействовать в решении проблемы.

- Из-за режима ЧС мы не можем начать выплату компенсаций пострадавшим и вынуждены инициировать массовые сокращения в компании, - рассказал Алексей Денисов, заместитель директора по общим вопросам ООО «Экстрим-Сервис». – По предварительным расчетам будет уволена половина персонала компании, это около 40 – 50 человек. Распоряжение губернатора не содержит указания на срок установления режима ЧС и, соответственно, приостановления деятельности нашей организации. К тому же арестованы руководители организации, которые ведут финансовые дела. Мы вынуждены были просить губернатора прояснить эту ситуацию, сообщить, какого числа этот режим отменят, чтобы хотя бы исполнить свои обязательства. Пока, правда, с нами никто не связывался.

Напомним, что пожар в детском палаточном лагере «Холдоми» возник в ночь с 22 на 23 июля. Вначале вспыхнула палатка номер 16, в которой спали несколько девочек, затем огонь перекинулся на соседние шатры. Благодаря вовремя поднятой тревоге и самоотверженным действиям вожатых, большого количества погибших - а в палатках ночевали 189 детей - удалось избежать.

И все же без жертв не обошлось. Первой погибла Софья В. Затем, уже в реанимации, куда они были доставлены с очень сильными ожогами, скончались Елизавета Б., Вероника С. и Алексей М. Мальчик получил ожоги, несовместимые с жизнью, когда бросился спасать соседок.

Под стражу были заключены владелец «Экстрим-Сервиса» Виталий Бурлаков и директор детского лагеря Максим Кузнецов. Их обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, также в СИЗО по обвинению в халатности оказался сотрудник МЧС Эдуард Новгородцев, ранее проверявший палаточный лагерь и проводивший там противопожарные учения.