Компания Utair оштрафована в общей сложности на сто тысяч рублей по двум статья КоАП, сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

В феврале 2019 года мать-одиночка из города Вяземский Наталья Загуменная возвращалась домой с двумя сыновьями-инвалидами из Кургана – в Центре имени Елизарова мальчикам делали операцию. Один из ребятишек временно был лежачим, у второго загипсована нога. Из-за детей женщине и отказали в посадке на самолет. Авиакомпания заявила, что для лежачего ребенка потребуется девять мест, для мальчика в гипсе – два. Соответственно, нужно одиннадцать билетов, а у женщины куплено только три. Наталья оказалась в безвыходном положении, ей пришлось обратиться к друзьям и знакомым с просьбой перечислить деньги на билеты. Дополнительно потребовалось 63,5 тысячи рублей.

Авиакомпания оштрафована за продажу 11 билетов для двух детей-инвалидов из Хабаровского края Фото: соцсети

Деньги собрали, билеты купили, и Наталья с сыновьями все-таки вернулась домой. Однако для перевозчика история не закончилась. Инцидент получил широкую огласку в обществе. В авиакомпании заявляли, что о перевозке маломобильных пассажиров нужно предупреждать заранее. В салон самолета устанавливаются специальные носилки для лежачих, которые занимают несколько мест, которые могут быть уже выкуплены другими пассажирами.

Однако Уральская транспортная прокуратура не приняла такие объяснения и завела два административных дела на компанию – по ст. 14.7 КоАП РФ (обман потребителей) и ст. 14.5 (продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг при отсутствии установленной информации). Штраф составил пятьдесят тысяч рублей, плюс еще пятьдесят тысяч – за неисполнение требований прокурора.