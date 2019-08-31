В школах Хабаровского края дети богатых и малообеспеченных будут питаться одинаково

Со 2 сентября школьники из числа малообеспеченных семей, которых в крае насчитывается 32 тысячи детей, будут питаться одинаково, по одному меню со всеми остальными детьми. Для этого было дополнительно выделено 86,3 млн рублей на этот год, и 219,3 млн – на 2020-й год.

- Для меня это очень волнительно, так как после этого наш регион станет примером для других субъектов, сообщил в своем инстаграме Сергей Фургал, губернатор Хабаровского края.

То, о чем в правительстве Хабаровского края говорили уже около года, свершилось.

В итоге в Хабаровске и южных районах края на одного ребенка в качестве региональной субсидии будет выделяться 5813 рублей, в Комсомольске-на-Амуре и районах, приравненных к северу – 7687 рублей, в северных районах – 9461 рубль. Для примера - раньше в южных районах одного ребенка кормили всего на 3100 рублей. Так что увеличение идет почти в два раза.

Деньги на это найдут в краевом и муниципальных бюджетах. В 2019 году в региональной казне на эти цели дополнительно предусмотрено более 86 миллионов рублей. На следующий год эта сумма возрастет почти до 220 миллионов.

Новая система школьного питания заработает с 1 сентября на всей территории региона.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="852" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/729204" frameborder="0"></iframe> Будут питаться одинаково.

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