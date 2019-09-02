Панихиду по детям, погибшим в палаточном лагере Холдоми, отслужили на месте трагедии

В последний день лета сорок дней прошло со дня трагедии в детском палаточном лагере Холдоми. По православному обычаю именно на сороковой день душа умершего покидает землю и отправляется к местам вечного упокоения. 31 августа панихиду по погибшим в Холдоми детям совершил по благословению Преосвященного епископа Амурского и Чегдомынского Николая иерей Ярослав Савицкий, настоятель Свято-Покровского храма поселка Солнечный.

На сороковой день в Холдоми отслужили панихиду : фото Амурская и Чегдомынская епархия

Священнослужитель молился об упокоении душ отроков Алексия, Софии, Вероники и Елисаветы. Сначала панихида прошла в Холдоми, на месте трагедии, а после на месте захоронения погибших детей.

- Мы скорбим о трагически погибших в Холдоми детях, - прокомментировали в пресс-службе Амурской епархии. - О них всегда будут возноситься молитвы в храме Покрова Пресвятой Богородицы поселка Солнечный. Вечная память и Царство Небесное отрокам Алексию, Веронике, Софии и Елисавете!

Вместе с отцом Ярославом помолиться об упокоении душ погибших приехали родители и родственники Вероники Стрыгиной.

На сороковой день в Холдоми отслужили панихиду : фото Амурская и Чегдомынская епархия

Напомним, пожар в детском палаточном лагере Холдоми произошел в ночь с 23 на 24 июля. На момент возгорания в на территории лагеря находились 189 детей. Четверо погибли, в общем пострадало 12 человек. Общая площадь возгорания составила около 240 квадратных метров. Огонь уничтожил 20 из 26 палаток, остальные пострадали от огня. Сейчас по факту возгорания возбуждено уголовное дело. Задержаны владелец Холдоми Виталий Бурлаков, директор лагеря Игорь Кузнецов и Эдуард Новгородцев, начальник отдела надзорной деятельности и профилактических работ по Солнечному муниципальному району управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. Следствие продолжается.