2019-09-04T10:28:29+03:00
Общество

В Хабаровском крае пересмотрели льготы на вылов лососевых

Послабления коснутся представителей коренных малочисленных народов Нанайского района
Евгения МОЛОТОВА
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Для коренных малочисленных народов добыча рыбы - традиционный прмыселДля коренных малочисленных народов добыча рыбы - традиционный прмыселФото: Марк СВЕТЛОВ
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Очередное заседание комиссии по регулированию анадромных видов рыб состоялось в Хабаровске. Его участники единогласно проголосовали за пересмотр ограничений на лов осеннего лосося в Нанайском районе. Преференции получат представители коренных малочисленных народов. Ширину запретной полосы лова для них сократили до пятисот метров. Ранее запретительная полоса составляла километр.

Основные анадромные виды рыб, то есть те, которые заходят на нерест в пресноводные водоемы, являясь фактически морскими обитателями, в бассейне Амура представлены лососевыми — собственно лососем, горбушей и кетой. Для представителей коренных малочисленных народов это один из не только традиционных, но и основных источников пищи.

- Вопрос об уменьшении заградительной полосы поднимался жителями района на встрече с губернатором, - отметил начальник управления рыбного хозяйства и рыбоводства министерства сельского хозяйства края Роман Фофанов. - Для коренных народов он имеет большую социальную значимость. Рыба для многих из них главный источник рациона. Сергей Фургал поручил оперативно рассмотреть вопрос до начала путины. Массовые подходы рыбы по Амуру к Нанайскому району ожидаются не ранее 8 сентября. К этой дате будут подготовлены все необходимые документы.

Километровая зона, запретная для рыболовства, была утверждена по рекомендации ученых для того чтобы организовать пропуск осенней кеты к местам нереста и рыборазводным заводам. Однако, жизнь вынудила краевые власти сделать выбор в пользу своего вида. Впрочем, ущерб наносимый лососю традиционным рыболовством минимален.

Напомним, осенняя путина в Хабаровском крае продлится до 19 октября. Рыба уже поступила как на прилавки хабаровских магазинов, так и на нелегальные торговые точки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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