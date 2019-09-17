Амурский паводок начал отходить от берегов Комсомольска-на-Амуре

За прошедшие сутки гидрологи зарегистрировали падение уровня воды в Амуре у города Комсомольска-на-Амуре, на девять сантиметров. Утром 17 сентября, он составляет 802 сантиметра. Наблюдается снижение уровня воды и во внутренних водоемах районов города. В связи с эти подтопленные дома освобождают от «большой воды». По всему городу, куда зашел паводок, проводят постепенное осушение подвалов многоэтажек в Ленинском и Центральном округах города. Остаются подтопленными 438 жилых домов и 1121 приусадебный участок.

Амурский паводок начал отходить от берегов Комсомольска-на-АмуреФото: Амурский спасательный центр МЧС России

Тем не менее, «большая вода» идёт дальше. На данный момент специалисты ГУ МЧС России по Хабаровскому краю отмечают, что основная волна сейчас проходит село Богородское Ульчского района. Уровень воды у населенного пункта поднялся до критической отметки в 588 сантиметров. А отметку опасное явление вода перешла еще на 500 сантиметрах. Конечно, в первую очередь от воды страдают приусадебные участки.

- Николаевск-на-Амуре и окрестные села станут последней точкой амурского паводка в этом году. Ситуация там будет напряженная. Уже сейчас в районе подтоплены села Маго, Красное и Тнейвах. В районном центре отметка воды пока подходит к уровню неблагоприятных явлений, который составляет 250 см. Но, когда придет гребень, река может вырасти до 270-330 см, а эта уже опасные значения для района, - уточнили в Хабаровском гидрометцентре.

Амурский паводок начал отходить от берегов Комсомольска-на-АмуреФото: Амурский спасательный центр МЧС России

Пока в Николаевском районе от паводка пострадало 34 жилых дома, в которых проживает 65 человек, и 36 приусадебных участков. Местные власти заранее готовятся к встрече «большой воды».

В городе Юности паводковая ситуация была самой серьезной в Хабаровском крае. Максимальный уровень Амура возле города Комсомольска в 2013 году составлял 910 сантиметров, в этом году он составил 816 сантиметров. Что в свою очередь серьезно превышает опасную отметку.

Кроме уже подтопленных, в зону риска также могут попасть села Чныррах и Константиновка, а также некоторые автомобильные дороги. В районе составлен прогноз развития ситуации, исходя из обстановки в 2013 году, когда у Николаевска-на-Амуре была зафиксирована максимальная отметка воды в 269 см. Сейчас уровень поднялся до 242 см, - сообщили в администрации муниципалитета.