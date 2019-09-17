В Хабаровске продолжается суд на «бабой Соней»

Шокирующая история «бабы Сони», «Соньки сипатой», подозреваемой начала раскручиваться еще зимой. Сейчас восьмидесятилетнюю пенсионерку судят по подозрению в убийстве трех человек.

ЖУТКАЯ НАХОДКА

30 января 2019 года две десятилетние девочки обнаружили на одной из улиц поселка Березовка останки расчлененного человеческого тела. Разрубленные куски были расфасованы по пакетам. Часть из них оставлена у мусорных контейнеров, а внутренние органы разбросаны по ящикам.

Личность убитого установили быстро — им оказался 52-летний местный житель, дворник местного ТСЖ, выходец из сопредельной Украины. На работу мужчина устроился осенью, выполнял ее исправно, а квартировал у старушки по-соседству. При осмотре помещения сотрудники полиции обнаружили кровь. Пенсионерку задержали и водворили в СИЗО. Началось следствие.

И вот тут-то выяснилось, что за бабой Соней тянется кровавый след. Сначала появились подозрения о причастности «Соньки сипатой» к убийству восьмилетней девочки, пропавшей еще в 2005 году. А после, что бабулька приложила руку к смерти своей 77-летней квартирантки. Это дело 2013 года. Женщина продала свою квартиру и собиралась переезжать в центральную часть России. Однако, вместо этого навсегда осталась в окрестностях Хабаровска.

- В ходе расследования убийства дворника, установили причастность пенсионерки к убийству восьмилетней девочки и еще одной женщины, которая пропала в 2013 году, - сообщил и.о. руководителя отдела по расследованию особо важных дел СУ СК по Хабаровскому краю Илья Фирсов.

УЛИК ХВАТИЛО СПОЛНА

Оба тела так и не нашли. Однако, в квартире подозреваемой эксперты обнаружили биологический материал всех трех жертв. Мотивы расправы рассказала сама баба Соня. По ее словам квартирантка отличалась надменностью, а восьмилетняя соседка Настя постоянно мешала своим шумом и громкими разговорами в подъезде. В ходе следствия пенсионерка признала свою вину по всем трем эпизодам. Посчитав обвинение доказанным дело передали в суд.

Но уже на первом заседании баба Соня встала в позу. От убийства дворника восьмидесятилетняя женщина не отказывалась, но утверждала — мужчина ее изнасиловал.

- Дворника я убила, - признала она в ходе судебного заседания. - Так они меня изнасиловали. Как мне надо было поступить по-вашему?

А вот от прочих убийств открещивалась.

И вот 17 сентября состоялось второе слушание, на котором побывала журналист «КП» - «Хабаровск». Обвиняемая сильно сдает. Если на первом заседании, состоявшемся в Краснофлотском районном суде в конце августа она полемизировала со свидетелями, в частности, с матерью убитой девочки, и прекрасно справлялась с обязанностями адвоката без посторонней помощи, то сейчас больше молчит. В пререкания не вступает, хотя свидетелей обвинения по-прежнему обвиняет во лжи.

Сегодня суд опросил подругу погибшей девочки Насти, которая, по версии следствия, последней видела ее в живых, соседей, принимавшие участие в поиске несовершеннолетней. Заслушали и показания девочек, нашедших то, что осталось от дворника. Следующее судебное заседание назначено судом на 20 сентября.

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