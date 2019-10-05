Вокруг Амута вырублен сухостой – комиссия правительства Хабаровского края

Правительственная комиссия несколько дней работала над проверкой обоснованности массовых вырубок леса вокруг жемчужины Хабаровского края озера Амут. Эксперты обследовали спиленные деревья, изучили оставшиеся, взяли пробы воды из озера. Проверка была инициирована губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом по обращениям общественников и экологов, утверждавших, что так называемые санитарные рубки на деле губят озеро.

Как сообщили в пресс-службе правительства Хабаровского края, специалисты не нашли нарушений в действиях лесников. Как и обещал губернатор, был изучен каждый пенек. Те деревья, что спилили, действительно были уже старыми и больными, их нельзя было оставлять рядом со здоровыми. Также эксперты напомнили: сухостой – отличное топливо для лесных пожаров.

- В составе комиссии оценку действий лесников проводили эксперты Дальневосточного НИИ лесного хозяйства, Рослесозащиты, Департамента лесного хозяйства по ДФО, сотрудники природоохранной прокуратуры. Они установили, что на участке вырубки в большом количестве стоит сухостой. Вырубка велась на основании актов лесопатологического обследования, которая ранее зафиксировала факт поражения деревьев. Поэтому проведение санитарных мероприятий признано обоснованным, - сообщил руководитель межведомственной комиссии Александр Ли.

Вырубленные деревья, как выяснилось, были поражены грибами-паразитами еловой губкой, корневой губкой, а также вызванным ими раком ствола. Из-за этих заболеваний стволы очень быстро гниют, заболевание распространяется на большие площади. Именно на основании выявления этих болезней и было принято решение о санитарной рублей, уточнили в краевом управлении лесами.

Итак, лес вырублен по веским основаниям, однако проверка по факту загрязнения озера Амут в районе места вырубки еще продолжается. Ее ведет природоохранная прокуратура. Специалисты краевого центра экологического мониторинга и прогнозирования ЧС взяли пробы воды также и из реки, питающей озеро Амут.

На месте вырубленного леса высадят новый - весной 2020 года сюда привезут шестьдесят тысяч саженцев.