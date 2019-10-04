Лесорубы обещают восстановить лес, вырубленный вокруг озера Амут в Хабаровском крае

Битва вокруг санитарных вырубок в районе озера Амут закипела в середине сентября. Общественников и экологов возмутил тот факт, что в зону вырубок попадают не только пораженные, но и здоровые деревья. Ситуация получила широкий общественный резонанс, была создана петиция, которую только в первую неделю подписали более трех тысяч человек, к вопросу подключился губернатор региона Сергей Фургал. А воз и ныне там.

- Защитный лес в районе озера Амут продолжают рубить большими темпами, ведь нужно успеть до окончания сроков аренды, - отмечает Екатерина Кондратенко, эколог. - И рубят, кстати, совсем не очаги высыхания, а наоборот, самый здоровый эксплуатационный лес. Не верите - посмотрите на карту. Лесорубы обещают на следующий год восстановить лесонасаждения. И по их мнению, ничего страшного не произошло.

НО ТАК ЛИ ЭТО?

- Леса, сотни лет стоявшие на склонах Мяо-Чана, вдруг, по решению специалистов, оказались больны, и почему-то рубить их необходимо все, - продолжает Екатерина Кондратенко. - Эта ситуация примерно напоминает политические репрессии, которые долгое время наше государство считало целесообразными и законными, а спустя годы стыдилось прошлого. Что же до вырубок, то здесь в дело вступает процесс эрозии почвы. Уничтожается не только лес, но и все насаждения — кустарник, мхи, лишайники. А почва, кстати, в первозданных ельниках имеет возраст в пять тысяч лет.

Лесорубы обещают восстановить лес вырубленный вокруг озера Амут в Хабаровском краеФото: Ольга КИВА

Дальше в дело вступают природные катаклизмы, на которые так богата дальневосточная земля. Дожди смывают оголенную почву и уносят вниз по склонам в озеро. Амут мутнеет и заилевает.

- Предположим, что не вся почва смыта со склонов в первый год, и ещё есть куда садить лес, - рассказывает эксперт. - Наши образованные лесники утверждают, что садить они будут ель или лиственницу. Только вот как будет чувствовать себя елка, которая окажется высажена на голом скалистом склоне? Я знаю ответ: она просто не сможет вырасти. Во-первых, потому что смыта почва; во-вторых, в молодости ель нуждается в затенении, поэтому прежде чем вырастить ель, сперва должна вырасти берёза, под пологом которой сможет поселиться наша капризная красавица. В горах это давно известное правило работает особенно.

На склонах Мяо-Чана и сейчас встречаются следы жизнедеятельности человека полувековой давности. После геологоразведки там в некоторых местах была уничтожена вся растительность. Сейчас этот лес только восстанавливается. Поднимаются березы, в тени которых тянется молодая поросль ельника.

Шансов у лиственницы подняться, конечно, больше, отмечает Елена Кондратенко, но здесь в дело вступают эрозия и курумник.

Лесорубы обещают восстановить лес вырубленный вокруг озера Амут в Хабаровском краеФото: Ольга КИВА

- Курумник - это каменистый склон, лишённый растительности. На нем когда-то рос лес, но происходили пожары и рубки, в результате которых почвенно-растительный покров оказался уничтожен, и склон, не защищённый растительностью, очень быстро превратился в курумник. Чтобы здесь восстановить лес, необходимо, чтобы прошло не менее 500 лет, - выносит вердикт эколог. - Ведь на голом камне, откуда была смыта вся почва и питательные вещества, сперва поселятся лишайники. Они очень долго будут разрушать камень. Потом на первых элементах почвы, что образуют низшие растения, закрепятся единичные травки, ещё через сотню лет кустарники, ну, а когда очередь дойдёт до деревьев - пройдёт очень много лет. По итогу, на восстановление почвы в горах требуется около 1000 лет! Однако в некоторых местах - на крутых выпуклых склонах - почва не восстановится уже никогда.

Итак, защитные леса в горах спасают почву и растительный слой от смыва и разрушения. Они хранители склонов, держатели рек и мелких ручьев, в них красота и сила здешних мест. Сейчас вся надежда только на то, что краевые власти, уже вмешавшиеся в ситуацию, будут действовать максимально оперативно.