2019-10-16T08:03:34+03:00
Общество

Власти Хабаровска продолжают борьбу с нелегальными торговцами рыбой

По словам чиновников, победить незаконный бизнес можно только совместными усилиями
Евгения МОЛОТОВА
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По словам чиновников победить незаконный бизнес можно только совместными усилиямиПо словам чиновников победить незаконный бизнес можно только совместными усилиямиФото: Евгения МОЛОТОВА
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Осенняя путина в Хабаровском крае завершена. Но, несмотря на это, нелегальная торговля лососевыми на улицах краевой столицы продолжается, наглядно иллюстрируя закон рыночных отношений в действии: есть спрос - есть предложение. Помимо рыбы на сколоченных из подручного материала прилавках и в багажниках припаркованных в людных местах машин можно увидеть и икру. Биоресурсы везут с низовья Амура и продают по сходной цене всем желающим.

В интернете в основном встречаются предложения по продаже красной икры Фото: Владимир ЗЕНКОВ

В интернете в основном встречаются предложения по продаже красной икрыФото: Владимир ЗЕНКОВ

- С начала летней путины мы постоянно организуем рейды, направленные на выявление незаконных точек продажи рыб лососевых пород, - рассказали в отделе по организации работы рынков и мелкой розницы управления торговли городской администрации. - Проведены свыше ста пятидесяти выездов. Составлено более семидесяти протоколов об административных правонарушениях. С начала октября рейды проводятся совместно с полицейскими. Это позволяет оперативно устанавливать личности задержанных за незаконную торговлю, ускоряет процедуру выписывания штрафов, а значит, позволяет охватить больший объем.

Вместе с тем, наряду с прямыми продажами существует огромный рынок сбыта через интернет-площадки бесплатных объявлений. Правда, здесь в основном предлагают красную икру, но можно встретить предложения и по продаже рыбы. При этом, как признают в администрации, действенных мер для борьбы с цифровыми нелегалами у них нет.

- Мы регулярно проводим совещания с представителями правоохранительных органов, - отметила Лариса Калмыкова, руководитель отдела по организации работы рынков и мелкой розницы управления торговли городской администрации. - Сейчас между нами достигнуто соглашение, в соответствии с которым будет выработан регламент по взаимодействию наших структур в деле борьбы с нелегальной торговлей рыбными ресурсами. Сотрудничество должно выйти на постоянную основу.

При этом весь комплекс принудительных мер, доступных администрации, сводится к штрафам. Для физических лиц он составляет от трех до четырех с половиной тысяч рублей. Должностные лица заплатят штраф от 15 до 25 тысяч рублей. Юридические лица от 30 до 45 тысяч. Справедливости ради следует отметить, что пока в сети поимщиков не попалось ни одного организатора нелегальной торговли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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