2019-10-31T07:31:19+03:00
Общество

В Хабаровском крае учредят региональный фонд для завершения строительства «проблемных» домов

Для борьбы с некачественными проектами власти планируют организовать специальный институт
Евгения МОЛОТОВА
Поделиться:
Для борьбы со долгостроями глава региона предложил создать специальный региональный фонд, который должен закончить строительство проблемных домов.Для борьбы со долгостроями глава региона предложил создать специальный региональный фонд, который должен закончить строительство проблемных домов.Фото: Александра ШОПЕНКО
Изменить размер текста:

Проблема тотальных недостроев — настоящий бич Хабаровского края. Только на начало осени их рассчитывалось в крае более пятисот. Степень готовности, целевое назначение, все по-разному. Общее одно — щербатые многоэтажки с пустыми окнами не только уродуют городские пейзажи, но и лишают край законных доходов в виде налоговых отчислений, а людей крыши над головой.

В результате, обманутые дольщики устраивают пикеты и заваливают жалобами губернатора. Губернатор призывает к ответу незадачливых подрядчиков. Прокуратура выносит гневные предписания. Но, принципиального решения проблемы, до недавнего времени не было. И вот, губернаторская инициатива.

- Сегодня обсуждали темпы жилищного строительства, - написал 29 октября в своем «Инстаграм» Сергей Фургал. - Мне доложили, что по 11 строящимся домам в Хабаровске могут возникнуть проблемы, которые в очередной раз оттянут сроки введения в эксплуатацию.

Для борьбы со долгостроями глава региона предложил создать специальный региональный фонд, который должен закончить строительство проблемных домов. Идея, отличная. Но, вместе с тем, благое намерение вызывает целый ряд вопросов. Озвучим их по-порядку.

Во-первых, какой юридический статус будет иметь учреждаемая структура, и под эгидой кого будет действовать? Если шефство над ней возьмет региональное правительство, дело одно, если же она станет частной лавочкой, то каковы гарантии, что она оправдает свое назначение.

Во-вторых, за чей счет банкет? Иными словами, кто будет финансировать достройку и из каких источников. Если за дело возьмется краевая казна, и без того переживающая не лучшие дни, то переход от дефицитного бюджета к профицитному, отодвинется на неопределенный срок. А если не она, то кто?

В-третьих, кто даст гарантию от проектных ошибок? Ведь, недостатки в сметной и проектной документации одна из самых распространенных причин затягивания возведения объектов.

Впрочем, на последний вопрос глава региона дал ответ.

- Нам просто необходимо иметь сегодня свой проектно-строительный институт, - подчеркнул Сергей Фургала. - Такая практика успешно существовала 15-20 лет назад. Было и с кого спросить, но чаще всего этого не требовалось.

Напомним, раньше в краевой столице действительно имелся специальный, укомплектованный кадрами институт - «Хабаровскгражданпроект». Однако, в ходе «умелого» руководства бывшего директора Владимира Ткаченко, институт был успешно развален. Ткаченко поехал на три года в колонию поселения за растрату и злоупотребления служебным положением. От банкротства институт спасло только вмешательство, в 2017 году краевого правительства, субсидировавшего учреждение для погашения многочисленных долгов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Как "великие стройки" делают Семью губернатора богатой, а регион - нищим
Обозреватель «КП» Владимир Ворсобин - об истории, которая могла произойти в любой области и республике страны. И во многих - происходит. Поэтому каждый наверняка увидит (полностью или штрихами) здесь и отражение своего региона [Часть 2]
Как губернатор и его Семья стали Хозяевами региона. Но споткнулись о маленького прокурора
Обозреватель «КП» Владимир Ворсобин - об истории, которая могла произойти в любой области и республике страны. И во многих - происходит. Поэтому каждый наверняка увидит (полностью или штрихами) здесь и отражение своего региона [Часть 1]
Министр правительства и руководитель Департамента здравоохранения Хрипун Алексей Иванович: борьба с онкологическими заболеваниями – приоритет медицины Москвы
В Москве проходит традиционная акция скрининга рака молочной железы, приуроченная к Всемирному дню борьбы с раком груди
Новости 24
В Комсомольске возобновят пассажирские перевозки по маршруту «Речной вокзал-микрорайон Амурсталь»
В Хабаровском крае сельхозпроизводителей поддержат новыми субсидиями
Пенсионеров в Хабаровске продолжают учить компьютерной грамотности
Малый бизнес зовут в подрядчики на Малмыжское месторождение в Хабаровском крае
В Хабаровске Land Cruiser наехал на неподвижного пешехода
Следователи на Камчатке разбираются в причинах гибели младенца, летевшего в Хабаровск
В повышении зарплаты мэра Биробиджана не нашли ничего противозаконного
Случайный приятель хабаровчанина ушел из гостей с вещами чужой жены
Поездка хабаровчанина аварийно закончилась на железнодорожном переезде
Подрядчики помешали сдаче улицы Краснореченской в Хабаровске
В Еврейской автономии 5 ноября закроют переезд на станции «Ин»
В Хабаровском крае почтили память жертв политических репрессий
Военные из Монголии в Хабаровске почтили память бойцов, погибших в годы Великой Отечественной войны
Погода в Хабаровске на 31 октября 2019 года: днем до +7, дождь
Коммунальщики в Комсомольске отчитались по готовности на случай снегопада
Кадрами для здравоохранения озадачились в Хабаровском крае
Секреты хехцирского леса удалось запечатлеть на фото в Хабаровском крае
Алиментщица в ЕАО отказалась работать и отправилась в колонию-поселение
В Хабаровске ярмарки «выходного дня» будут работать зимой