В Хабаровском крае учредят региональный фонд для завершения строительства «проблемных» домов

Проблема тотальных недостроев — настоящий бич Хабаровского края. Только на начало осени их рассчитывалось в крае более пятисот. Степень готовности, целевое назначение, все по-разному. Общее одно — щербатые многоэтажки с пустыми окнами не только уродуют городские пейзажи, но и лишают край законных доходов в виде налоговых отчислений, а людей крыши над головой.

В результате, обманутые дольщики устраивают пикеты и заваливают жалобами губернатора. Губернатор призывает к ответу незадачливых подрядчиков. Прокуратура выносит гневные предписания. Но, принципиального решения проблемы, до недавнего времени не было. И вот, губернаторская инициатива.

- Сегодня обсуждали темпы жилищного строительства, - написал 29 октября в своем «Инстаграм» Сергей Фургал. - Мне доложили, что по 11 строящимся домам в Хабаровске могут возникнуть проблемы, которые в очередной раз оттянут сроки введения в эксплуатацию.

Для борьбы со долгостроями глава региона предложил создать специальный региональный фонд, который должен закончить строительство проблемных домов. Идея, отличная. Но, вместе с тем, благое намерение вызывает целый ряд вопросов. Озвучим их по-порядку.

Во-первых, какой юридический статус будет иметь учреждаемая структура, и под эгидой кого будет действовать? Если шефство над ней возьмет региональное правительство, дело одно, если же она станет частной лавочкой, то каковы гарантии, что она оправдает свое назначение.

Во-вторых, за чей счет банкет? Иными словами, кто будет финансировать достройку и из каких источников. Если за дело возьмется краевая казна, и без того переживающая не лучшие дни, то переход от дефицитного бюджета к профицитному, отодвинется на неопределенный срок. А если не она, то кто?

В-третьих, кто даст гарантию от проектных ошибок? Ведь, недостатки в сметной и проектной документации одна из самых распространенных причин затягивания возведения объектов.

Впрочем, на последний вопрос глава региона дал ответ.

- Нам просто необходимо иметь сегодня свой проектно-строительный институт, - подчеркнул Сергей Фургала. - Такая практика успешно существовала 15-20 лет назад. Было и с кого спросить, но чаще всего этого не требовалось.

Напомним, раньше в краевой столице действительно имелся специальный, укомплектованный кадрами институт - «Хабаровскгражданпроект». Однако, в ходе «умелого» руководства бывшего директора Владимира Ткаченко, институт был успешно развален. Ткаченко поехал на три года в колонию поселения за растрату и злоупотребления служебным положением. От банкротства институт спасло только вмешательство, в 2017 году краевого правительства, субсидировавшего учреждение для погашения многочисленных долгов.