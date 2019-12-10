Будем жить: комсомольский завод "Амурсталь" удержался на плаву

Руководством «Торэкс-Хабаровск», владельцем металлургического завода «Амурсталь» принято неприятное, но вселяющее оптимизм решение о сокращение объемов производства в декабре текущего года.

- Предварительный план производства в декабре находился на отметке 90 тысяч тонн стальной заготовки, - отметил в своем официальном комментарии генеральный директор «Торэкс-Хабаровск» Сергей Кузнецов. - Однако, после шумихи, поднятой в средствах массовой информации план пришлось скорректировать. Только на прошлой неделе нам удалось стабилизировать ситуацию по поставкам сырья и материалов и отгрузке готовой продукции. Сейчас план производства на декабрь 72 тысячи тонн стальной заготовки и двадцать одна с половиной тысяча тонн сортового проката. В декабре уже произведено шестнадцать с половиной тысяч тонн заготовки. Это план реальный и он будет выполнен.

Также, по словам Сергея Кузнецова сокращения сотрудников на предприятии не планируется, заработная плата выдается в полном объеме.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

Напомним, сотрудники правоохранительных органов повели ряд оперативных мероприятий в отношении компании «Торэкс» и завода «Амурсталь» в конце ноября. Тогда же, некую документацию, относящуюся к деятельности группы компаний изъяли в правительстве Хабаровского края и в краевом министерстве промышленности.

Через неделю после этих событий в хабаровском белом доме состоялось совещание, под председательством исполняющего обязанности председателя краевого правительства Юрия Золочевского и с участием руководства «Торэкс-Хабаровск». Проблема встала в полный рост — из-за сообщений об обысках в компании ее финансовая деятельность застопорилась и само функционирование завода «Амурсталь» оказалось под угрозой.

- В связи с освещением в СМИ информации, которая не соответствовала действительности, о якобы проведенных обысках на "Амурстали" поставщики лома притормозили отгрузку, банки приостановили выдачу траншей по имеющимся кредитным линиям, покупатели колебались в размещении заказов, - напомнил в своем комментарии Сергей Кузнецов. - Поставки металлолома с собственных площадок не останавливались ни на один день, и на сегодня руководством предприятия предприняты все меры, которые позволили убедиться нашим поставщикам и покупателям в том, что ООО "Торэкс-Хабаровск" - надежный партнер, выполняющий свои обязательства.

На сегодняшний день финансовая ситуация на «Амурстали» стабилизировалась. Банки возобновили работу с компанией, поставщики отгружают сырье без сбоев, а покупатели получают продукцию в штатном режиме.

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