2020-01-09T09:18:42+03:00
Происшествия

Волна «минирований» докатилась до судостроительного завода Комсомольска

«Незапланированный выходной» устроило сотрудникам анонимное сообщение о заложенном на территории взрывном устройстве
Евгения МОЛОТОВА
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Около двенадцати часов сообщение о заложенном взрывном устройстве поступило на электронный адрес Комсомольского судостроительного завода. Фото: соцсетиОколо двенадцати часов сообщение о заложенном взрывном устройстве поступило на электронный адрес Комсомольского судостроительного завода. Фото: соцсети
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Жители Дальнего Востока с завидной периодичностью участвуют в увлекательном квесте: отработка действий при чрезвычайной ситуации, связанной с угрозой террористического акта. В этом сомнительном развлечении принимают участие все, от мала до велика: только в декабре в поле действия кибер-террористов попали практически все учебные заведения Хабаровского края и Еврейской Автономной области, управление образования краевой столицы, здание хабаровской мэрии, больницы, железнодорожный вокзал и аэропорт, Индустриальный районный суд и даже центральная городская елка. Причем только в последних двух случаях злоумышленников удалось задержать.

Но время не стоит на месте, и сегодня около двенадцати часов сообщение о заложенном взрывном устройстве поступило на электронный адрес Комсомольского судостроительного завода.

Эвакуация на судостроительном заводе Комсомольска-на-Амуре.

- Поступило сообщение о минировании, происходит эвакуация работников предприятия, - подтвердили сообщение в пресс-службе завода. - Развернут оперативный штаб, работают экстренные службы и саперы.

Часть сотрудников распустили по домам. Фото: соцсети

Часть сотрудников распустили по домам. Фото: соцсети

Оперативно покинувших здание сотрудников разместили в здании Дворца культуры судостроителей, куда их эвакуировали на автобусах. Здесь развернули пункт обогрева, людей обеспечили горячим чаем. Часть, с разрешения руководства, распустили по домам. В настоящее время в цехах на всей территории завода проводится проверка на наличие взрывных устройств и посторонних предметов. Пострадавших и погибших нет.

Напомним, в Биробиждане в ходе аналогичной операции по эвакуации воспитанников детского сада погибла воспитательница. У пожилого педагога не выдержало сердце.

ИСТОЧНИК KP.RU

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