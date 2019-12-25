2019-12-25T08:04:58+03:00
Происшествия

И снова здорово: В Хабаровске заминировали аэропорт, авто- и железнодорожный вокзалы

Волна минирований продолжает катиться по Хабаровскому краю, электронных террористов ищут
Борис КОКУРИН
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И снова здорова: В Хабаровске заминировали аэропорт, авто- и железнодорожный вокзалыИ снова здорова: В Хабаровске заминировали аэропорт, авто- и железнодорожный вокзалыФото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА
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В этот раз минирование началось с Хабаровского аэропорта - туда, уже по ставшей привычной схеме, поступили электронные письма с угрозами активировать взрывное устройство. Тут же здание было оцепленной полицией, началась эвакуация пассажиров и работников аэровокзала, находящихся в здании. Внутрь никого не пускали, на место происшествия выдвинулись сотрудники специальных служб и взрывотехники.

- Сообщение поступило сегодня в половине двенадцатого. Эвакуация заняла около семи минут, из здания аэровокзала были эвакуированы около 800 пассажиров и провожающих и еще около двухсот человек сотрудников и работников различных торговых предприятий. К зданию подогнали автобусы, в которых разметили эвакуированных, часть из них пережидала тревогу в международном терминале. Рейсы отменены не были, только немного задержалась регистрация на один из них, впрочем, все успели зарегистрироваться вовремя. Также из-за тревоги пассажирам прибывшего из Москвы рейса «Аэрофлота» пришлось лишних 15 минут просидеть в самолете, - рассказала Анастасия Хаустова, руководитель пресс-службы Хабаровского аэропорта.

Затем поступили сообщения о том, что «электронные террористы» похожие письма разослали руководству авто- и железнодорожного вокзалов в Хабаровске. Там также пришлось перекрыть доступ к объектам на время работы саперов.

- Это уже не первое минирование объектов транспортной инфраструктуры, которое случилось в этом году, - подчеркнула Ольга Мироненко, начальник пресс-службы УМВД России по ДФО. - К счастью, все они оказались ложными. Сейчас на объектах работают специалисты, им надо будет проверить каждый закуток вокзалов на наличие взрывного устройства, прежде чем опять запустить туда людей. Идет расследование инцидента.

Напомним, волна минирований в Хабаровске и на Дальнем Востоке поднялась весной этого года. Поначалу электронные письма приходили в торговые центры, затем виртуальные террористы занялись минированием конкретной торговой сети, вымогая деньги. Договориться с руководством магазинов не удалось, и минирования продолжились.

Не так давно они атаковали школы и детские сады, причем не только в Хабаровске, но и по всей стране. Во время одной из тревог, когда детей пришлось эвакуировать из здания детского сада в Биробиджане, скончалась пожилая воспитательница. Специалисты службы безопасности никак не комментируют происходящее. По их словам, работа идет - все виновные устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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