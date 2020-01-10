Жители еще пяти северных районов Хабаровского края смогут купить льготные авиабилеты

В Хабаровском крае решили расширить программу льготных авиаперевозок. Напомним, с 16 июля 2019 года она работала в «пилотном» режиме в Охотском районе. За это время пассажиры смогли купить три тысячи 220 льготных авиабилетов. Пассажиропоток увеличился почти на 10 процентов. Хороший результат убедил власти региона в том, что нужно расширить действие программы.

- Льготные авиаперевозки охватят также Аяно-Майский, Ульчский, Николаевский, Тугуро-Чумиканский и район имени Полины Осипенко. Распоряжение об этом подписал губернатор Сергей Фургал. Цель программы – сделать максимально доступными авиабилеты для жителей отдаленных поселков, куда можно добраться только на самолете, - прокомментировали в пресс-службе краевого правительства.

КОГДА И КАК МОЖНО КУПИТЬ ЛЬГОТНЫЙ АВИАБИЛЕТ

Отметим, что на сегодняшний день уже заключили соглашения с КГУП «Хабаровские авиалинии» и АО «Аврора». Первая компания будет выполнять рейсы «Хабаровск – Охотск», «Хабаровск – Аян», «Хабаровск – Чумикан», «Хабаровск – Херпучи», «Хабаровск – Богородское», «Хабаровск – Нелькан» и в обратном направлении. Авиакомпания «Аврора» займется перевозкой пассажиров по маршруту «Хабаровск – Николаевск-на-Амуре» и обратно.

Продажа льготных билетов стартует 13 января. Для взрослых стоимость перелета до краевого центра или в обратном направлении составит четыре тысячи 500 рублей, для детей от двух до 12 лет – три тысячи рублей. Чтобы купить льготный билет, нужно предъявить постоянную прописку (не менее 12 месяцев) в муниципальном районе, участвующем в программе, либо решение суда об установлении факта проживания на территории муниципалитета. Билеты необходимо приобретать лично.

Напомним, за год граждане могут воспользоваться правом льготного перелета четыре раза. На реализацию этой программы в краевом бюджете на 2020 год предусмотрели 25 миллионов рублей. За более подробной информацией, пожалуйста, обращайтесь на «прямую линию», организованную компанией «Хабавиа», телефон 8-924-209-00-88.

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