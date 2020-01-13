Стали известны соперники по контрольным матчам «СКА-Хабаровск»

Мы уже писали, что в начале января хабаровская команда по футболу «вышла из спячки» и отправилась на тренировочные сборы в Турцию. Там «армейцы» будут готовиться к продолжению сезона – оттачивать тактику и присматриваться к новичкам. По словам главного тренера «СКА-Хабаровск», за количеством новых игроков они не гонятся, главное - качество. Алексей Поддубский рассчитывает провести точечное усиление в каждой из линий.

Если получится, то хабаровский клуб, находящийся сейчас на восьмом месте в таблице чемпионата, сможет ударно завершить этот сезон, как можно ближе подобравшись к заветной «четверке». Сейчас команду от попадания в «стыки» отделяют 11 очков. Положение серьезное, но не критическое.

Кроме того, определились соперники хабаровчан по ближайшим контрольным матчам в Турции.

- Уже 19 января «СКА-Хабаровск» сыграет с «Ньиредьхаза Спартакус» из Венгрии, 23 января с болгарской «Черно море», а 27 января соперником нашей команды станет «Тораз» из Казахстана, - рассказали в пресс-службе ФК «СКА-Хабаровск».

К сожалению, как отметили в пресс-службе команды, видеотрансляций с этих матчей не будет, только текстовые в группе «Вконтакте» «СКА-Хабаровска».

Напомним, что «СКА-Хабаровск» ушел на зимние каникулы, проиграв «Чертаново» на их поле со счетом 1:0. В начале этого сезона команда показала неплохой результат, одно время вплотную подобравшись к четверке лидеров, но после нескольких неудачных матчей опустилась на восьмое место, с которого и будет стартовать после зимнего перерыва. Первый весенний матч «СКА-Хабаровск» проведет в Саранске с местной «Мордовией» 9 марта.