Волна массовых эвакуаций учебных заведений снова прокатилась по Хабаровскому краю и ЕАО

Информация, как и во всех предыдущих случаях, поступила на электронную почту учебных заведений. Но, в отличие от прошлых эпизодов, конкретные номера школ названы не были, поэтому было принято решение об эвакуации всех учебных заведений.

- В Хабаровске эвакуации прошли в семидесяти девяти зданиях, - рассказали в пресс-службе городской администрации. - Всего эвакуировано 70 школ и один детский сад, который является филиалом школы. Сейчас работают специалисты. Пока ни одного взрывного устройства не обнаружено.

Позже сообщения о заложенных взрывных устройствах поступили в ледовую арену «Ерофей» и несколько вузов краевой столицы, в частности в РАНХиГС.

В краевой столице из-за сообщений о заложенных взрывных устройствах по домам отправили более шестидесяти тысяч школьниковФото: Ксения ТУРТЫГИНА

Такая же ситуация наблюдается и в соседней Еврейской автономии. В Биробиджане в «зону поражения» попали не только школы, но и университет имени Шолом-Алейхема. Студентов, школьников и педагогов переводят в соседние административные здания. Погибших и пострадавших нет.

Напомним, сообщения о заложенных взрывных устройствах стали активно поступать в различные общественные учреждения еще в прошлом году. За период ноябрь-декабрь 2019 года их получили практически все учебные заведения в Хабаровского края, а также городская администрация, Амурский судостроительный завод, больницы, и даже центральная площадь краевой столицы. При этом только в последнем случае злоумышленника удалось задержать.