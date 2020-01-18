Льготный проезд в Хабаровском крае: правила немного изменились

Шумиха вокруг льготы на проезд в общественном транспорте в Хабаровском крае не утихает с тех пор, как было объявлено о введении социальных транспортных карт. Предполагалась простая схема: минсоцзащиты выдает федеральным и региональным льготникам карту, по типу банковской, на которую оно переводит деньги, а льготник – расплачивается ею в транспорте.

Что-то пошло не так

Однако задуманная схема дала сбой в месте, скажем так, стыковки: оказалось, что в программное обеспечение социальных транспортных карт (СТК) нужно внедрить код адаптации к программному обеспечению валидаторов, установленных в автобусах, маршрутках и электротранспорте. И вот тут-то все полетело к чертям. Владельцы разных программ не смогли договориться между собой о том, сколько кто кому будет отстегивать. Крайними остались пассажиры. До сих пор (сама утром в автобусе видела) висят объявления в салонах, мол, социальные карты не адаптированы, поэтому извиняйте, но платить придется либо наличкой, либо обычной банковской картой. Жалобы перевозчики советуют направлять в минсоцзащиты. Круг замкнулся.

С переменным успехом проходят переговоры между перевозчиками, владельцами программного обеспечения валидаторов и СТК, минсоцзащиты и другими заинтересованными ведомствами. И, самое интересное, все стороны говорят об одном: да, мы хотим, чтобы СТК заработали! Но при этом некоторые заинтересанты продолжают ставить свою выгоду выше всего. Впрочем, на некоторых маршрутах СТК все же действуют. Почему? Потому что там установлено оборудование непосредственно компании, выпускавшей социальную карту: на междугородних и пригородных маршрутах, а также на некоторых внутригородских.

Деньги или карта? Решать льготнику

Чтобы снизить напряженность, льготникам предоставили выбор: получать компенсацию на проезд либо на карту, либо наличными. По данным правительства Хабаровского края, абсолютное большинство граждан, оформивших СТК, - федеральные льготники. Региональные предпочли живые деньги.

В первой декаде января 2020 года власти края внесли изменения в порядок и условия предоставления льготы. Теперь федеральные льготники, подав заявление о выдаче карты с по 15 число месяца, смогут уже с 1 числа следующего месяца пользоваться ею. Приятное нововведение: если вы не выбрали за месяц всю сумму, то остаток переносится на следующий и так далее. Средства на СТК будут сохраняться на протяжении всего года.

А что с краевыми льготниками? А для них все по-старому: если человек оформил карту, но не может ею воспользоваться, он будет получать ежемесячную фиксированную выплату.

Когда карта заработает на всех без исключения маршрутах, неизвестно. Прокуратура края уже выносила перевозчикам представление, напомнив, что льготная карта введена краевым законом, за неисполнение которого последуют серьезные санкции. Однако, повторюсь, некоторым законы не писаны.

СПРАВКА «КП»

Социальная транспортная карта введена краевым законом № 360 от 20 сентября 2018 года. В Хабаровском крае право на бесплатный проезд имеют 368 тысяч человек, из которых 282 тысячи – граждане пожилого возраста и региональные льготники. С момента старта проекта за СТК обратились 14254 человека. Из них 12610 заявлений принято от федеральных льготников и 1644 – от региональных льготников. На предоставление субсидии перевозчикам в 2020 году предусмотрено 116 млн рублей.