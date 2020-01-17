«Страну зальют деньгами»: хабаровский политолог прокомментировал Послание президента

Послание президента уже называют важнейшим событием 2020 года, несмотря на то, что год еле-еле начался. Ведь нас ожидает ни много ни мало, а реформа государственного управления. Но грядущие изменения – не цель, а средство к достижению целей: стабилизация социально-экономической обстановки, реально повышение качества жизни и (сверх-цель, но в обозримом будущем) создание независимой от внешних процессов, сильной внутренней экономики.

ПРИЧИНЫ И СЛЕДСТВИЯ

Хочется добавить, что есть еще одна важная задача: стирание неравенства между регионами. Не секрет, что одни субъекты вполне себе успешно развиваются, даже имеют профицитные бюджеты, другие из года в год выпрашивают дотации и все равно погружаются все глубже в финансовую пропасть. Далеко за примерами ходить не надо – Еврейская автономная область, где проблем столько, что иной раз кажется: проще запахать все под сою, чем решать их.

Чего же ждать дальневосточникам после эпохального Послания? «Комсомолка» обратилась с этим вопросом к Илдусу Ярулину, известному хабаровскому политологу, доктору политических наук. По его мнению, послание смело можно назвать «прорывным». В документе есть много ценных идей, но, как всегда, большой вопрос по их реализации, засомневался Илдус Файзрахманович.

Политолог показал, что между судьбами дальневосточных регионов и глобальными политическими изменениями в стране есть прямые причинно-следственные связи.

- Есть планы перенести выборы в Госдуму на декабрь 2020 года. На 16 апреля планируется референдум по поправкам в Конституцию. Возможно, референдум не понадобится – это сейчас решается, - рассуждает Илдус Ярулин. - После того, как поправки будут приняты, их утвердит Госдума. И в этот момент возникнет необходимость в выборах новой думы, которая и будет реализовывать идеи, высказанные президентом. Так что роспуск действующей Госдумы и внеочередные выборы в конце года – вполне реальный сценарий.

ПРОБЛЕМЫ РЕШАТ ДЕНЬГАМИ

Чтобы были приняты поправки и выборы прошли в ключе, нужном федеральным властям, страну зальют деньгами, уверен ученый. Особенно – проблемные регионы и особенно в те, где пройдут выборы губернаторов. А в 2020 году пройдут шестнадцать губернаторских кампаний, в том числе в ЕАО и в Камчатском крае.

- От того, как пройдут губернаторские выборы, зависит состав Госсовета. Поэтому нужно снимать напряженность, поэтому Мишустин (новый премьер-министр – прим. ред.) и говорит, что нужно уделять особое внимание социальным вопросам, - продолжает Илдус Файзрахманович. - Поэтому сейчас пойдут вливания в ту же Еврейскую автономию. Не обидят и остальных. Как мы видим вливания в Хабаровский край, несмотря на сомнения, что край лишат денег из-за губернатора-либерал-демократа, продолжаются. Деньги в федеральной казне есть, подушка сформирована – тот же Фонд национального благосостояния, есть и другие источники. Стабильность внутри страны крайне важна, когда весь окружающий мир трясет. Потребуется принятие ряда законов и положений, чтобы стабилизировать обстановку внутри государства.

Один из главных дестабилизирующих факторов – бедность. По Хабаровскому краю средняя зарплата еще сопоставима со средними расходами (коммуналка, съем жилья, выплаты по ипотеке, питание и прочее). Впрочем, правильнее будет сказать, средняя зарплата по Хабаровску, ведь мы все знаем, что в деревнях люди живут в основном не на зарплату – рабочих мест крайне мало. В Еврейской автономии цены на продукты питания и промтовары ниже, чем в Хабаровском крае, но и зарплаты там ниже в разы. Как логичное следствие – сокращение численности населения: люди умирают, потому что не могут обеспечить себе нормальное питание и лекарства, уезжают в лучшие края, женщины с высокой социальной ответственностью десять раз думают перед тем, как забеременеть.

ЖДЕМ ЧЕГО-ТО

- Решать проблему обнищания граждан, как и демографическую, предлагается с помощью все тех же денег. Государство будет поддерживать самые бедные слои населения, но не получим ли мы в итоге расширение прослойки граждан, существующих на пособия? – опасается Илдус Ярулин. - Не сложится ли так, что рожать детей станут из-за денег и те, кто, скажем так, не отличается социальной ответственностью? Можно залить всю страну деньгами, но что потом? Станут ли те, кому раздали щедрой рукой средства, работать на благо страны, захотят ли они активно содействовать воплощению грандиозных планов? Я думаю, что деньги должны идти не только на «рыбу», но и на удочку. Иначе мы в ближайшей перспективе получим огромный социальный слой, уверенный, что государство и общество должны его содержать. Что, в свою очередь, приведет к недовольству других слоев.

Если говорить конкретно о дальневосточных регионах, то по самым проблемным надо ждать уже в ближайшие месяцы важных решений, убежден Илдус Файзрахманович. Еврейская автономия может исчезнуть с карты России: либо ее целиком присоединят к соседнему субъекту, либо поделят между двумя, но что-то обязательно произойдет. Политолог сомневается, что Ростислав Гольдштейн, врио губернатора ЕАО, останется в губернаторском кресле. Ранее наш собеседник высказывал мнение, что эта фигура временная во всех смыслах, главная задача которой - подготовить область к слиянию с другим субъектом.

«Что-то произойдет» - пожалуй, эта фраза станет рефреном всего 2020 года. Будем надеяться, что последствия «чего-то» пойдут на пользу всей стране и Дальнему Востоку в частности.

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