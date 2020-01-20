2020-01-20T05:21:46+03:00
Спорт

«СКА-Хабаровск» провел первый матч этого года на сборах в Турции

Игра завершилась со счетом 0:0, хотя мяч в воротах соперников все же побывал [фото, видео]
Борис КОКУРИН
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«СКА-Хабаровск» провел первый матч этого года на сборах в Турции«СКА-Хабаровск» провел первый матч этого года на сборах в ТурцииФото: ФК "СКА-Хабаровск"
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Напомним, что сейчас футболисты «СКА-Хабаровск» вышли из отпуска и находятся на сборах в Турции. Игроки восстанавливают физическую форму, тренеры отсматривают новых претендентов в команду. Понятно, что имена их не разглашаются, в протоколах контрольных матчей именуются они просто – игрок на просмотре.

Всего хабаровские армейцы должны провести в Турции несколько матчей. Первый из них прошел 19 января с венгерским клубом «Ньиредьхаза Спартакус». Фанаты в просторечии называют свою команду «шпари», цвета красно-синие, образовалась она в 1959 году, когда два клуба - «Эпитек» и «Спартак» слились воедино.

- «Ньиредьхаза Спартакус» - классическая команда-лифт, которая барражирует между первой и второй лигами Венгрии. Аналог российской ФНЛ они брали четырежды (последний раз в 2014-м). Сейчас в Венгрии экватор сезона, и наш соперник идёт на 8-м месте в подэлитном дивизионе, отставая от дающего путёвку наверх второго места на 11 очков, - рассказали в пресс-службе ФК «СКА-Хабаровск».

Одним словом, это почти полностью двойник хабаровского клуба. Кроме того, отмечают специалисты, команда известна своей бескомпромиссной игрой – в 20 матчах у них всего одна ничья.

Матч, как рассказывают очевидцы, получился достаточно острым, забить могли как венгры, так и хабаровчане, но вратари были на высоте.

«СКА-Хабаровск» провел первый матч этого года на сборах в Турции Фото: ФК "СКА-Хабаровск"

«СКА-Хабаровск» провел первый матч этого года на сборах в ТурцииФото: ФК "СКА-Хабаровск"

- Первый матч завершился вничью. Стоит отметить, что мяч всё же побывал в воротах соперников «армейцев» - в первом тайме после розыгрыша штрафного забил Владислав Брагин. Однако за мгновение до удара помощник арбитра поднял флаг – вне игры, и мяч засчитан не был. В первом тайме играли: Обухов, Труфанов, Мищенко, Никифоров, Мануйлов, Малеев, Ващенко, Квеквескири, Гаджимурадов, Брагин, Игрок на просмотре. Во втором тайме: Кырнац, Зайцев, Суслов, Эльмурзаев, Матвийчук, Горулёв, Сато, Оанча, Трифонов, Базелюк и игрок на просмотре. В силу разных причин участие в матче не приняли находящиеся в расположении команды Владислав Соромытько, Адлан Кацаев, Владислав Камилов и Илья Кузьмичев, - отметили в пресс-службе ФК «СКА-Хабаровск».

Это не последний матч на сборах. Уже 23 января армейцы сыграют с болгарским клубом «Черно море», а 27 января соперником нашей команды станет «Тораз» из Казахстана.

"СКА-Хабаровск" - "Ньиредьхаза Спартакус" (обзор).

ИСТОЧНИК KP.RU

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