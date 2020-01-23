Поражение? Дайте два! Хабаровский «Амур» дважды проиграл на выезде китайскому «Куньлуню РС» со счетом 4:2

«Амур» сейчас находится в отчаянном положении - команда декларирует, что хочет в плей-офф, сражается, но вырвать победу у соперников не получается от слова совсем. Тяжелый выезд в начале года, тяжелые соперники дома. До встречи с «драконами» проигрышная серия «Амура» составила семь матчей подряд. «Тиграм» за это время удалось набрать всего три очка в играх с «Авангардом», «Ак Барсом» и «Сибирью» - исход этих матчей решался серией буллитов, и соперники оказались точнее.

Болельщики надеялись, что выезды в Китай, где «Амур» должен был провести два матча с «Куньлунем РС», поправят положение. В то же время положение «драконов» таково, что терять очки им тоже не с руки. Цель такая же - плей-офф, вот только положение гораздо лучше, чем у «тигров», и проигрывать, тем более на своем льду, китайская команда не собиралась.

Тем не менее в первой игре серии первыми забили гости. На 10 минуте отличился Гинек Зогорна, однако торжествовали хабаровчане недолго, пять минут спустя «Амур» оказался в меньшинстве - за подножку удалили Витасека, и Хантер Шинкарук сравнял счет. Во втором периоде игроки «Куньлуня РС» довели счет до 3:1, в третьем до 4:1, и только за 59 секунд до конца встречи один гол сумел отыграть Павел Турбин. Первую встречу хабаровчане проиграли со счетом 4:2.

Вторая игра состоялась уже на следующий день. В этот раз «Амур» так же забросил первым, реализовав большинство на 7 минуте, мало того - сразу же после начала второго периода «Амур» повел в счете - 0:2. Забили опять после удаления одного из игроков «Куньлуня РС». «Драконы» бросились в атаку и до конца второй двадцатиминутки сумели сравнять счет - 2:2. В третьем периоде «Амуру» так ничего и не удалось сделать против соперников.

- В третьем периоде командам пришлось начинать все заново. И равный счет на табло сохранялся большую часть отрезка. Становилось вероятней, что матч идет до первой заброшенной шайбы. За пять минут до окончания основного времени Крэкнелл завладел снарядом у правого круга вбрасывания и острого угла, нанес мощный бросок, который стал роковым. На последней минуте «тигры» сняли вратаря, в попытке создав навал на владения Смита, пропустили гол в пустые ворота. Итог матча 4:2, - рассказали в пресс-службе ХК «Амур».

После девяти поражений подряд, заработав после нового года всего три очка, «Амур» вновь возвращается домой, где уже 28 января проведет матч против «Салавата Юлаева».