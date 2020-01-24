Двойная защита: в Хабаровском крае усилены меры безопасности для защиты от нового вируса

Дополнительные меры профилактики введены в Хабаровском крае в связи со вспышкой в соседнем Китае новой коронавирусной инфекции. Решение об этом принято на 24 января на экстренном заседании санитарно-противоэпидемической комиссии, которую провел заместитель председателя правительства края по социальным вопросам Юрий Минаев.

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Как сообщила собравшимся руководитель территориального управления Роспотребнадзора Татьяна Зайцева, всем авиакомпаниям, работающим в регионе, а также гостиницам направлены инструкции с порядком действий в случае выявления граждан с сильными признаками простуды. Суть их сводится к тому, что пассажира с признаками простуды следует изолировать и вызвать службу Роспотребнадзора. В регион уже доставлены экспресс-методики для определения нового вируса. Они позволяют с большой точностью поставить диагноз.

Татьяна Зайцева рекомендовала воздержаться от поездок в КНРФото: Правительство Хабаровского края

- Сегодня в нашей лаборатории есть экспресс-тест, и мы можем установить наличие коронавируса. Для этого берутся мазки из полости рта. Идентификация занимает от 2 до 4 часов. Кроме того, есть экспресс-метод для диагностирования пневмонии. Известно, что вирус приводит к этой форме осложнения, - сообщила Татьяна Зайцева.

Кроме того, во избежание риска заражения новым вирусом Роспотребнадзор рекомендует временно воздержаться от поездок в КНР.

- Если есть возможность, безусловно, нужно отложить на время поездку, что будет лучшей защитой от инфекции, подчеркнула Татьяна Зайцева. - В противном случае, не стоит выезжать в районы провинции Хубэй, откуда идет заражение. При нахождении в КНР нужно пользоваться повязкой и менять ее каждые 2 часа. Также необходимо полностью избегать контактов с людьми, у которых есть признаки простуды, и регулярно мыть руки. Важно не есть в КНР плохо приготовленную пищу. Источником инфекции могло стать мясо сухопутных или морских млекопитающих.

В настоящее время на всей территории Хабаровского края действует режим двойного контроля. Он относится к пассажирам, прибывающим из КНР через аэропорт и пункт пограничного пропуска «Покровка». Так, на рейсах работают два специалиста – один ведет досмотр в салоне самолета, измеряет температуру тепловизором, второй дополнительно осматривает людей в зале прилета. При выявлении заболевшего, его изолируют в больницу для проведения всех исследований.

ПРЕДУПРЕЖДЕН ЗНАЧИТ ВООРУЖЕН

Отдельную работу Роспотребнадзору предстоит провести в части информирования российских студентов, обучающихся в КНР. Сейчас в управление формируются соответствующие списки, после чего со всеми обучающимися будет проведена работа по уточнению алгоритма действий при риске заболеваний. Кроме того, по рекомендации санитарной службы, в медучреждениях края вводится новый порядок приема пациентов. У больных, пришедших к врачу, должны обязательно выяснить, был ли человек недавно за границей. Если гражданин находился в Китае, у него обязаны взять мазки и отправить в лабораторию. Усиленный режим профилактики предусмотрен также для школ, детских садов и учреждений с круглосуточным пребыванием людей.

- Все перечисленные меры должны в полном объеме выполняться не только в Хабаровске, но и в районах, вплоть до самых отдаленных, - подчеркнул Юрий Минаев. - У нас в регионе большая миграция трудовых ресурсов, люди курсируют в Китай и обратно. Прошу глав муниципальных образований лично заняться этой проблемой, как при режиме ЧС. Проверьте наличие мест в больницах, уточните запасы лекарств, пусть ваши медики звонят в минздрав, где для них проведут консультации. Уровень контроля должен быть максимальным.

Напомним, что по последним данным количество заболевших новым типом коронавируса, которому присвоена аббревиатура 2019-nCoV, уже превысило 830 человек. Зафиксировано 26 смертельных исходов, а также установлены факты заражения врачей, работавших с инфицированными. Случаи заболевания также зафиксированы в США, Японии, Таиланде, Южной Корее и Австралии. Город Ухань в провинции Хубэй, откуда пошло распространение, закрыт на карантин, власти Китая проводят там масштабную дезинфекцию.