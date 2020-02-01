В Хабаровске сложился дефицит медицинских масок

В хабаровских аптеках осталось мало медицинских масок, выяснил журналист «КП» - Хабаровск». Дефицит сложился из-за эпидемии коронавируса китайской нетипичной пневмонии: в Хабаровском крае заболевших опасной болезнью нет, но превентивные меры никто не отменял.

ИСПОЛЬЗУЕМ ПО ПРАВИЛАМ

В приложении «Твоя аптека» по запросу «Маска медицинская» предлагается двенадцать разновидностей товара – для взрослых, детей, трехслойные, из нетканых материалов, синие, зеленые и так далее. Детские маски есть в паре десятков аптек, а вот с масками для взрослых – проблема. Судя по приложению, они есть в наличии только в трех аптеках. Правда, доступна кнопка «Спецзаказ», срок ожидания – от трех дней до месяца.

А что делать, если нужна мелкооптовая партия, например, для сотрудников нашей редакции? Медицинская маска – это вам не противогаз, который используется годами, ее надо менять несколько раз в день.

- Менять маску нужно каждые три часа, одноразовую маску нельзя использовать повторно – возникает риск инфицирования. Использованную сразу после снятия выбрасывайте и тут же идите мыть руки, - напомнили в управлении Роспотребнадзора по Хабаровскому краю. – Влажную, отсыревшую маску нужно сменить.

Разумно надевать маску, если вы находитесь в месте массового скопления людей – в общественном транспорте, на работе, идете куда-то на мероприятие. На открытом воздухе ее ношение нецелесообразно.

ЭТО НЕ ПАНАЦЕЯ ОТ БОЛЕЗНИ

По скромным прикидкам, нашей редакции, в которой пять человек, нужно в день пятнадцать медицинских масок, на неделю – 75 штук. Я округлила и попыталась найти партию в пятьсот штук.

По единому номеру информационной службы диспетчер констатировал, что в партнерских аптеках и на складах не найдется такого количества. Наверное, мне стоило уменьшить аппетиты и ограничится сотней. В интернете, к слову, есть лайфхаки – как самому сшить маску из марли, бинта и ваты. Ну, такое себе развлечение.

К тому же на сайте Роспотребнадзора я нашла интересное замечание: медицинская маска – не панацея, нужно соблюдать и другие правила профилактики. Так что если вам не удалось найти в аптеке маску, не паникуйте. Постарайтесь реже бывать в толпе (легко сказать, конечно), тщательно мойте руки после посещения магазинов, общественного транспорта, школы, института и т.п., промывайте нос, проветривайте помещение, дома делайте влажную уборку чаще обычного. Ешьте больше свежих фруктов и овощей, само собой не забывая их мыть. Кстати, дефицита этой продукции не ожидается. Особенно полезна наша родная черемша, лук, чеснок – словом, все те же меры профилактики, что и при обычном гриппе и ОРВИ.

Да, и хорошие новости: в Китае уже 170 человек вылечили от коронавируса, среди них, по информации краевого минздрава, - «пациент ноль», женщина, заразившаяся самое первой.

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