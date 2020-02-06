«СКА-Нефтяник» - «Волга», 7 февраля 2020: прямая онлайн-трансляция матча XXVIII Чемпионата России в Суперлиге по хоккею с мячом, I этап

После фееричной игры с красноярским «Енисеем», которая завершилась с разгромным для красноярцев счетом 13:4, и достаточно тяжелой победы над амбициозным «Водником», армейцы готовятся встретиться с новым соперником. На этот раз им противостоит команда, которая также может преподнести нежданный сюрприз – ульяновская «Волга». Чего только стоит их поражение в декабре прошлого года, когда действующему чемпиону только с большим трудом удалось переиграть ульяновцев.

О СОПЕРНИКЕ

Команда «Волга» была основана в 1934 году в Ульяновске. В разное время команда называлась «Зенит», «Труд» и только с 1959 года приобрела свое нынешнее имя – «Волга». Клубные цвета: желто-синие.

Титулы: Серебряный призер чемпионата СССР 1972 года. Бронзовый призер чемпионатов СССР/России 1976, 1977, 1997 годов.

В элитном дивизионе (высшая лига, суперлига) чемпионата страны выступает с 1960 года (кроме 1984, 1991 – 1995 годов).

Пять лет назад в Ульяновске построили крытую «Волга-спорт-арену». Эксперты предполагали, что сейчас команда пойдет вверх, клуб взял когорту опытных игроков, наставника, но ожидания не оправдались. Разочарованные спонсоры в 2018 году сократили финансирование клуба и из команды ушли практически все звезды. «Волгу» удалось сохранить только при прямом вмешательстве чиновников Федерации хоккея с мячом России. Сейчас «Волга» - это достаточно боеспособный коллектив, особенно в домашних играх. В последней встрече со «СКА-Нефтяником» ульяновцы показали зубы и едва не вырвали победу у хабаровской команды.

- Тогда с первых же минут встречи ульяновцы предложили армейцам максимально высокий темп, к которому те, судя по всему, оказались явно не готовы. Хозяева массированно шли вперед и столь же стремительно возвращались в оборону, наглухо блокируя подступы к своим воротам. Как следствие, игровые связи хабаровчан оказались разорванными, что в свою очередь повлекло за собой проблемы как в атаке, так и в защите. Проблемы оказались настолько очевидными, что уже на 16-й минуте матча наставники «СКА-Нефтяника» были вынуждены взять тайм-аут, чтобы хоть как-то взбодрить своих подопечных. Однако ожидаемого воздействия пауза в игре не принесла. Ульяновцы продолжили терзать оборону, словно находившихся в трансе, хабаровчан. Как итог, уже на 23-й минуте «Волга» вела в счете 3:1! А на 31-й минуте имела 100%-й шанс увеличить преимущество, и, возможно, тем самым окончательно качнуть чашу весов в свою пользу. Однако полузащитник хозяев Дмитрий Скворцов проиграл дуэль Виктору Каменеву, не сумев реализовать 12-метровый, это стало переломным моментом в матче, - вспоминают в пресс-службе клуба «СКА-Нефтяник».

Приглашаем на матч с Волгой.

СОСТАВ КОМАНДЫ

Вратари: 1 Силантьев Иван, 13 Москвичёв Максим, 34 Атаманюк Дмитрий, 98 Багиян Артём.

Защитники: 14 Слугин Александр, 16 Енилов Данил, 17 Вавилов Борис, 42 Сорокин Илья, 44 Андреев Евгений, 47 Мифтахутдинов Радинур, 51 Барляев Дмитрий, 70 Ахметвалеев Дониёр, 78 Симиргин Никита.

Полузащитники: 3 Филимонов Антон, 7 Галяутдинов Руслан, 8 Терехов Андрей, 12 Крайнов Андрей, 18 Романов Евгений, 33 Плюха Семён, 40 Тургунов Рустам, 55 Алексеев Виктор, 76 Коломейцев Кирилл, 77 Милешкин Артём, 80 Мельников Евгений, 87 Скворцов Дмитрий.

Нападающие: 15 Смоленков Василий, 21 Степанов Александр, 24 Петровский Кирилл, 71 Тумаев Дмитрий, 93 Норкин Егор, 95 Бихузин Эмиль, 96 Дёмин Александр.

ПОСЛЕДНИЕ МАТЧИ СОПЕРНИКОВ

14 декабря 2019 года «Волга» - «СКА-Нефтяник» 7:8

ПРОГНОЗЫ БУКМЕКЕРОВ

Как считают специалисты, в этой партии фаворитом по-прежнему является команда из Хабаровска. Несмотря на то, что «СКА-Нефтяник» в последнее время играет не очень стабильно (сказывается короткая скамейка запасных и прочие форс-мажорные факторы), переиграть ульяновцев, тем более на своем поле, армейцы смогут. К тому же «Волга» традиционна сильна в домашних играх, на выезде команда не блещет.

«КП» - Хабаровск» будет вести онлайн-трансляцию матча «СКА-Нефтяник» - «Волга» 7 февраля с 12:00 по московскому времени (с 19:00 по хабаровскому).