2020-02-11T05:40:52+03:00
Общество

В Хабаровском крае собирают гуманитарную помощь для соседей в Хэйлунцзяне

Желающих приглашают присоединиться к сбору медицинских защитных материалов
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровском крае собирают гуманитарную помощь для соседей в ХэйлунцзянеВ Хабаровском крае собирают гуманитарную помощь для соседей в ХэйлунцзянеФото: Эдвард ЧЕСНОКОВ
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В Хабаровском крае объявили о начале сбора гуманитарной помощи для провинции Хэйлунцзян КНР. Поводом для такого шага послужило обращение Народного Правительства провинции. Организаторами акции выступили Хабаровское краевое отделение Российского Красного Креста и правительство Хабаровского края.

- Желающих приглашают присоединиться к сбору медицинских защитных материалов. Речь идет о масках, защитных очках, перчатках, бахилах. Также принимают денежные пожертвования, на которые купят необходимые вещи, предназначенные для китайской стороны. Гуманитарную помощь собирают с целью помочь в борьбе с новым типом коронавирусной инфекции, - рассказали в Общественной палате Хабаровского края.

Медицинские защитные материалы принимают в офисе Российского Красного Креста по адресу: улица Фрунзе, 71, кабинет 5. Режим работы: понедельник-пятница с 10:00 до 17:00, телефон 30-65-21. Денежные пожертвования принимают в виде наличности в офисе отделения, а также в виде переводов по реквизитам. При безналичном пожертвовании нужно сделать пометку «Безвозмездное пожертвование для КНР».

Реквизиты для перевода:

Хабаровское краевое отделение Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест»

р/счет: 40703810608010100369

в ФИЛИАЛ ДВ ПАО БАНК «ФК Открытие» г. Хабаровск

БИК: 040813704

Кор. счет: 30101810908130000704

ИНН/КПП: 2721030284/272101001

По последним данным, в провинции Хэйлунцзян по соседству число заболеваний увеличилось на 24 случая, диагноз подтвердился у 331 человека. Кроме того, девять тысяч 922 жителя, имевшие тесные контакты с заболевшими, находятся под наблюдением медиков.

- В тяжелом состоянии находятся 44 больных. Всего с начала вспышки заболевания коронавирусом в провинции Хэйлунцзян зарегистрировали семь летальных исходов. Из них три в Суйхуа, один в Дацине, два в Шуанъяшане и один в Цицикаре. От коронавируса в провинции в общей сложности вылечили 15 человек, - сообщили в Комитете по гигиене и здравоохранению провинции Хэйлунцзян.

ИСТОЧНИК KP.RU

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