2020-01-29T09:02:13+03:00
Общество

Коронавирус близко: в Хабаровском крае продолжают предпринимать все возможные меры защиты

В Китае зафиксировали уже 4515 заболевших коронавирусной пневмонией
Екатерина СЕЛИВАНОВА
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Коронавирус близко: в Хабаровском крае продолжают предпринимать все возможные меры защитыКоронавирус близко: в Хабаровском крае продолжают предпринимать все возможные меры защитыФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Ситуация с китайским коронавирусом на сегодняшний день внушает большую тревогу - органы здравоохранения КНР объявили, что в 30 регионах страны зарегистрировано 4515 подтвержденных случаев пневмонии, вызванной коронавирусом (2019-нКоВ). Всего от этой болезни умерло 106 человек, в критическом состоянии остаются 976 пациентов, 60 человек удалось вылечить.

- Комиссия заявила, что в общей сложности с декабря 2019 года было выявлено 47 833 близких контакта с заболевшими, из них с 914 человек в понедельник было снято медицинское наблюдение, а 44 132 других все еще находились под медицинским наблюдением, - сообщил в своем инстаграм-аккаунте Минздрав Хабаровского края. - В Российской Федерации подтвержденных случаев заболевания нет.

В настоящее время в Хабаровском крае принимаются все возможные меры по предотвращению проникновения вируса на территорию региона. Кроме того, сейчас в крае отмечается подъем заболеваемости ОРВИ, поэтому жителям как никогда рекомендуют соблюдать меры личной гигиены и профилактики вирусных и инфекционных заболеваний.

ИСТОЧНИК KP.RU

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