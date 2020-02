Маленькая хабаровчанка, вывезенная своим отцом в США без ведома матери, вернется в Россию

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

Проблемы в семье Олеси и Алексея Смирновых начались вскоре после рождения дочери Вики, шесть лет назад. Причина банальна - мужчина «не вынес быта» и ушел к другой женщине. Пара развелась. Алексей ушел к разлучнице, на которой вскоре женился. Как рассказывает Олеся, долгое время судьбой девочки он не интересовался. Желание общаться с дочерью появилось у мужчины после того, как распался второй брак. Он стал угрожать Олесе, что отправит ее в психушку или в тюрьму и лишит ребенка. Потом обещал прекратить выплату алиментов и забрать машину. Но Олеся не воспринимала его угрозы всерьез. История, разделившая судьбу молодой хабаровчанки на до и после, началась 21 августа 2019 года. В этот день ее бывший муж Алексей приехал навестить их совместного ребенка - шестилетнюю Вику. Забегая вперед, дочку Олеся увидела спустя долгих полгода.

- Алексей встречался с дочерью два раза в месяц. Таково было решение суда, да и сам он сам так хотел. Я никогда их общению не препятствовала. Забрал Вику около половины первого дня 21 августа, - рассказала Олеся Смирнова, мама девочки. - Обещал отвести ее на урок ИЗО, потом на прогулку. Они должны были вернуться около половины пятого, или в пять часов вечера. Но в назначенное время они не пришли. На телефонные звонки не отвечали. И до сих пор на связь не выходят.

Олеся разместила информацию о пропаже Вики во всех соцсетях ФОТО: соцсети

Испуганная женщина бросилась на поиски. Информация о пропажи Вики появилась в соцсетях и на сайте волонтерской организации «Амур-поиск». В десять часов вечера того же дня Олеся написала заявление в полицию, но сотрудники отказались его принять, сославшись на то, что ребенок находится с отцом.

- Это была страшная ночь, - вспоминает Олеся. - Я буквально не находила себе места. Обзвонила всех, кого можно и кого нельзя. Наконец, один из знакомых Леши обмолвился, что он собирался за границу.

В пять часов утра 22 августа Олеся приехала в аэропорт и впервые напала на след дочери.

- Я написала заявление в транспортную полицию, - говорит Олеся. - Около полудня они позвонили и сказали, что Алексей и Вика 21 августа в четыре часа дня вылетели в Южную Корею.

Почему для своего бегства мужчина выбрал такой маршрут? Ответов на этот вопрос может быть два. С одной стороны, будучи владельцем компании, занимающейся внешней торговлей, Алексей хорошо знаком с Юго-восточной Азией. С другой, право азиатских стран более патриархально, а значит, отсутствие матери будет вызывать у властей меньше вопросов.

НЕ ЛИШЕН РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ? ФОРМАЛЬНО ПРАВ

Границу девочка пересекла совершенно свободно и в полном соответствии с законом. В июне 2019 года в действие вступили изменения в ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию», в соответствии с которыми, в случае если несовершеннолетний выезжает за границу в сопровождении одного из родителей, согласие другого не требуется. Именно этой лазейкой и воспользовался Алексей Смирнов. Он тщательно все спланировал, продал имущество в Хабаровске, закрыл бизнес, рассчитался с долгами. Также за несколько месяцев отъезда мужчина сделал дочери новый загранпаспорт, сославшись на то, что старый утерян.

- Действительно, с юридической точки зрения оснований на задержание ребенка на границе не было, - комментирует ситуацию адвокат Юлия Асмолова. - В соответствии с новыми изменениями в российском законодательстве ребенок может покидать Россию с одним родителем, не извещая другого. Ограничение одно - официальный запрет на выезд ребенка.

Ирония судьбы. Одним из мотивов, которым руководствовались юристы при принятии поправок, стал тот, что второй родитель может злоупотребить своим правом. О том, что у медали две стороны, не подумали.

- Заявление о запрете ребенка на выезд оформить не сложно. Однако при этом необходимо учитывать ряд важных факторов, - продолжает адвокат. - Первое. Запрет должен быть мотивирован. В качестве мотива могут выступать наличие задолженности по алиментам, неисполнение или ненадлежащее исполнение второй стороной решения суда, нарушение прав несовершеннолетнего, это касательно обсуждаемого случая. Второе. Заявление следует подать в федеральную миграционную службу по месту жительства родителя, с которым проживает ребенок. Третье. Свидетельство о рождении ребенка должно быть заверено нотариально. Кроме него понадобится только паспорт родителя. Дальше все делается без вашего участия. ФМС передает данные ребенка в базу, которая видна сотруднику на таможне. В свою очередь, отменить решение может только суд.

ВИКУ ИСКАЛИ ВСЕМ МИРОМ

Олеся распространила свой крик о помощи по социальным сетям и уже 23 августа получила ответ от неравнодушных людей. Из Кореи прислали видео, на котором ее бывший муж с дочерью гуляли по улицам Сеула. Бросив все, женщина кинулась следом. Она опоздала буквально на несколько часов. В российском посольстве дали информацию: Алексей Смирнов и Виктория покинули страну, отправившись в Японию. Оттуда транзитным рейсом похититель вылетел в Индонезию. Затем Таиланд и Китай, где след беглеца затерялся.

И снова долгое мучительное ожидание. И снова Олеся обивает пороги правоохранительных учреждений и кабинеты чиновников. Безуспешно.

- В следственном комитете возбуждать уголовное дело отказались, - делится она. - Мотивация: он отец и не лишен родительских прав. И это несмотря даже на то, что есть все составляющие для возбуждения дел по статьям «Похищение человека» и «Неисполнение решения суда».

Обращалась она и к уполномоченному по правам детей.

- Мама к нам обращалась, с ней была проведена консультация, - комментирует Виктория Трегубенко, уполномоченный по правам ребенка Хабаровского края. - Рекомендовали обратиться в полицию, в посольства. С нашей стороны было направлено обращение о содействии в аппарат уполномоченного по правам ребенка РФ. Мы готовы оказать помощь в возвращении ребенка на родину. Отдельно хочу отметить, что поскольку отец ребенка не лишен родительских прав, с точки зрения закона говорить можно только о неисполнении решения суда. Это вопрос компетенции судебных приставов.

Но и приставы не всесильны, искать нарушителя за пределами страны - выше их полномочий. Казалось бы, круг замкнулся. Но Олеся не сдалась, рассылала запросы, писала во все возможные инстанции. Снова на помощь пришли пользователи социальных сетей. Информация о местонахождении малышки пришла из США 17 января.

«МЫ НАШЛИ ВИКУ»!

Мы нашли Викушу! Она во Флориде, - поделилась радостью Олеся. - Я срочно оформляю визу, а пока в США вылетела мой адвокат - Татьяна Бренник. Она пришла в школу и организовала нам с Викушей видеозвонок. Боже, я так давно не видела доченьку! Я очень переживаю за нее! Вика рассказала, что папа плохо с ней обращается. Мне помогают посольство РФ в США, МИД РФ. Работает и DCF (аналог нашего органа опеки - прим.ред.). Сейчас будут уведомлены все органы США, FBI, State police, местная полиция. Школа не знала, что ребенок похищен, но теперь знает. Очень надеюсь, что до моего прилета орган опеки и полиция проследят, чтобы с моей доченькой все было в порядке.

Адвокат Олеси, Татьяна Бренник, член московской коллегии адвокатов, специализируется на международном семейном праве и делах о незаконном перемещении детей. С ее помощью удалось добиться вмешательства полиции. С ее же слов стало известно, что Алексей Смирнов попросил политического убежища в США, а вместе с ним и девочкой в доме живет еще один мужчина.

12 февраля очередной период ожидания закончился: посольство США выдало Олесе долгожданную визу. Спустя всего сутки она ступила на землю Флориды и завертелся маховик хваленого американского правосудия. Уже 13 февраля адвокаты и органы опеки организовали встречу матери с дочкой. А 15 февраля суд первой инстанции вынес решение в пользу женщины.

Американский адвокат Олеси ФОТО: соцсети

ТОРЖЕСТВО СПРАВЕДЛИВОСТИ

- Мой адвокат Ana Sack (американский юрист, нанятый для представления интересов матери в США - прим.ред.), привезла решение суда к шерифу, они поехали к школе, и я с Татьяной Бренник тоже, - описывает Олеся свою первую победу. - Там стояла машина Смирнова, и он в ней сидел. Мы все вместе зашли в школу. Шериф объяснял Смирнову, что есть решение суда и оно сейчас же будет исполнено. Смирнов кричал, что это его дочь, а я - who is it?! Когда вывели Викушу, я пошла к ней, она прижалась ко мне, но обнять боялась папу ( как выяснилось, он ее вечером пинал, синяки я зафиксировала!). Подъехал еще один шериф, они сдерживали Смирнова, мы с Викушей за ручку ушли из школы, сели в машину, пристегнулись и поехали, куда глаза глядят.

И вот, 17 февраля окружной суд поставил свою жирную точку: Вика останется с мамой.

- Я очень благодарна всем, кто меня поддерживал и переживал вместе со мной, - говорит Олеся. - Благодарна своим адвокатам, они просто супер профи! Как только будут окончены все юридические формальности, вылетаем в Россию. Сейчас ищу хорошего детского психолога в Хабаровске. Надеюсь, что худшее уже позади и никогда не повторится.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Хабаровчанин похитил собственную дочь и увез ее в Корею (Мужчина вывез несовершеннолетнюю девочку без ведома матери)

Мама шестилетней девочки, похищенной из Хабаровска собственным отцом, обратилась за помощью к губернатору (Женщина самостоятельно продолжает поиски дочери в Южной Корее)

Шестилетняя хабаровчанка, вывезенная своим отцом из страны, нашлась в США (Более полугода мать ничего не знала о судьбе дочери)