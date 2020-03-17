Устал слушать оправдания: губернатор заявил о расторжении контракта на строительство онкоцентра в Комсомольске

В понедельник, 16 марта, губернатор Хабаровского края Сергей Фургал побывал с кратким рабочим визитом в Комсомольске. Основным объектом, ради которого он прибыл в город, стала строительная площадка межрайонного онкодиспансера. Объект входит в долгосрочный план развития города, но работы на нём «зависли» уже больше чем на год.

Строительство началось в сентябре 2018-го года. Однако до сих пор готовность не превышает 8%. Отставание от графика - почти год.

На объекте были, да и сохраняются проблемы с проектом. Генподрядчик вынужден был постоянно менять субподрядчиков, которые срывали сроки работ, получая при этом средства. В итоге, работа просто встала.

По плану объект должен быть сдан к концу этого годаФото: Вера ОВСЯННИКОВА

Во время прошлого визита в феврале текущего года губернатор сделал подрядчикам последнее предупреждение, сообщив, что приедет в середине марта, и если вставшая за месяцы до этого работа не возобновится, то контракт будут расторгать. Во время нового визита всё было точно также — работы не были возобновлены. Подрядчик уверил, что несмотря на то, что технические вопросы не решены, имеется небольшой объём документации, по которому возобновить работу смогут через 10 дней. Но губернатора такой ответ не устроил.

- Я впервые приехал сюда осенью 2018-го года. К сожалению, всё это время я слышу одни и те же слова: «сделан задел», «документация», «начинаем работать» - подчеркнул Сергей Фургал. - Тяжело принимать такие решения, но если этого не делать, то ничего делаться не будет. Я считаю, что по онкоцентру надо расторгнуть контракт, найти нового подрядчика и в кратчайшие сроки приступить к строительству. Если мы этого не сделаем, то мы этого не сделаем никогда. Полтора года прошло, я слушал эти оправдания и пытался войти в положение то одного, то другого. Но нужно войти в положение людей. Рост заболеваемости серьёзный, а дел мало.

Изначально, в соответствии с контрактом, объект должны были сдать до конца текущего года. Естественно, сроки срываются. В состав объекта, напомним, входят патологоанатомическое отделение, отделение радиотерапии и поликлиника с пансионатом. Цена контракта превысила 1,1 млрд рублей.

На расторжение контракта потребуется две недели, а в течение двух месяцев удастся выйти на новый конкурс и найти нового подрядчика.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Строительство онкодиспансера в Комсомольске отстает от графика (Застройщик слишком поздно зашел на объект)

Власти Хабаровского края намерены выполнить план развития Комсомольска-на-Амуре любой ценой (Срыв сроков реализации в городе Юности грозит детской больнице и онкоцентру)

«Последнее китайское предупреждение» выписал нерадивым строителям онкоцентра в Комсомольске Сергей Фургал (Глава региона намерен в максимально жесткой форме бороться с отставанием от графика сооружений, имеющих важнейшее значение для Города юности)