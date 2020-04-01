2020-04-01T09:50:01+03:00
Коронавирус Covid-19

Самоизоляция в Хабаровском крае: кого это касается

Сергей Фургал подписал постановление о введении режима самоизоляции для отдельных категорий жителей края
Евгения МОЛОТОВА
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Самоизоляция в Хабаровском крае: кого это касаетсяСамоизоляция в Хабаровском крае: кого это касаетсяФото: Мария ИГНАТЬЕВА
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Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал подписал постановление о введении на территории режима самоизоляции. Пока он введен на две недели с первого по 14 апреля.

- Данный режим распространяется, в первую очередь, на лиц из группы риска, - конкретизируют ситуацию в пресс-службе правительства Хабаровского края. - Это граждане старше 65 лет и те, кто состоит на диспансерном учете по причине хронических заболеваний: это лица с болезнями дыхательной или кровеносной системы, а также больные онкологическими заболеваниями.

Всем, на кого распространяется данный режим, необходимо исключить контакты с членами семьи и иными лицами. Если это невозможно сделать в домашних условиях - необходимо обратиться на горячую линию Минздрава по поводу помещения в обсерватор.

- Также принято решение приостановить работу торговых центров, и продлеваем запрет на работу кафе, баров и ресторанов до 14 апреля, - отметил в своем обращении глава региона Сергей Фургал.

Наблюдать за сохранением режима самоизоляции будут правоохранительные органы, в том числе УМВД по Хабаровскому краю. За нарушение карантина предусмотрены штрафные санкции согласно положений административного и уголовного законодательства. Напомним, сегодня Государственная Дума в третьем чтении приняла закон об ужесточении ответственности за нарушение карантинных мер. Теперь помимо внушительных штрафов нарушителям грозит трехлетний срок ограничения свободы, а в случае, повлекшем смерть другого человека, от пяти до семи лет ограничения свободы.

В Хабаровском крае открыты горячие линии по коронавирусу:

- Единая горячая линия стопкоронавирус.рф: 8-800-2000-112;

- Горячая линия Роспотребнадзора по Хабаровскому краю: (4212) 27-47-67;

- Горячая линия министерства здравоохранения Хабаровского края: (4212) 402-201;

- Список телефонов горячей линии министерства образования и науки Хабаровского края опубликован на сайте ведомства.

Вызов волонтеров для лиц, находящихся в самоизоляции в Хабаровском крае: 8-800-2003-411.

Вся помощь оказывается на безвозмездной основе.

Напомним, в настоящее время в инфекционном стационаре десятой городской больницы находятся восемь пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции. Состояние пациентов стабильное. Последний случай заражения подтвердили в краевом минздраве накануне.

Постановление правительства Хабаровского края

Постановление правительства Хабаровского края

Постановление правительства Хабаровского края

Постановление правительства Хабаровского края

Постановление правительства Хабаровского края

Постановление правительства Хабаровского края

Обращение губернатора Хабаровского края по самоизоляции.Правительство Хабаровского края

КСТАТИ

В редакцию «КП» - Хабаровск» участились звонки граждан с вопросами о наличии лекарственных препаратов в аптеках краевой столицы.

- В лечебных учреждениях края создан резерв лекарственных препаратов, применяемых при лечении короновируса, - прокомментировали в краевом минздраве. - Наблюдается небольшой ажиотаж, так как в интернете прошла информация, что при первых признаках короновируса необходимо пить парацетамол.

ИСТОЧНИК KP.RU

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