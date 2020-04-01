Самоизоляция в Хабаровском крае: кого это касается

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал подписал постановление о введении на территории режима самоизоляции. Пока он введен на две недели с первого по 14 апреля.

- Данный режим распространяется, в первую очередь, на лиц из группы риска, - конкретизируют ситуацию в пресс-службе правительства Хабаровского края. - Это граждане старше 65 лет и те, кто состоит на диспансерном учете по причине хронических заболеваний: это лица с болезнями дыхательной или кровеносной системы, а также больные онкологическими заболеваниями.

Всем, на кого распространяется данный режим, необходимо исключить контакты с членами семьи и иными лицами. Если это невозможно сделать в домашних условиях - необходимо обратиться на горячую линию Минздрава по поводу помещения в обсерватор.

- Также принято решение приостановить работу торговых центров, и продлеваем запрет на работу кафе, баров и ресторанов до 14 апреля, - отметил в своем обращении глава региона Сергей Фургал.

Наблюдать за сохранением режима самоизоляции будут правоохранительные органы, в том числе УМВД по Хабаровскому краю. За нарушение карантина предусмотрены штрафные санкции согласно положений административного и уголовного законодательства. Напомним, сегодня Государственная Дума в третьем чтении приняла закон об ужесточении ответственности за нарушение карантинных мер. Теперь помимо внушительных штрафов нарушителям грозит трехлетний срок ограничения свободы, а в случае, повлекшем смерть другого человека, от пяти до семи лет ограничения свободы.

В Хабаровском крае открыты горячие линии по коронавирусу:

- Единая горячая линия стопкоронавирус.рф: 8-800-2000-112;

- Горячая линия Роспотребнадзора по Хабаровскому краю: (4212) 27-47-67;

- Горячая линия министерства здравоохранения Хабаровского края: (4212) 402-201;

- Список телефонов горячей линии министерства образования и науки Хабаровского края опубликован на сайте ведомства.

Вызов волонтеров для лиц, находящихся в самоизоляции в Хабаровском крае: 8-800-2003-411.

Вся помощь оказывается на безвозмездной основе.

Напомним, в настоящее время в инфекционном стационаре десятой городской больницы находятся восемь пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции. Состояние пациентов стабильное. Последний случай заражения подтвердили в краевом минздраве накануне.

Постановление правительства Хабаровского края

Постановление правительства Хабаровского края

Постановление правительства Хабаровского края

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/770071" frameborder="0"></iframe> Обращение губернатора Хабаровского края по самоизоляции.Правительство Хабаровского края

КСТАТИ

В редакцию «КП» - Хабаровск» участились звонки граждан с вопросами о наличии лекарственных препаратов в аптеках краевой столицы.

- В лечебных учреждениях края создан резерв лекарственных препаратов, применяемых при лечении короновируса, - прокомментировали в краевом минздраве. - Наблюдается небольшой ажиотаж, так как в интернете прошла информация, что при первых признаках короновируса необходимо пить парацетамол.