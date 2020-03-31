Анонимные террористы оставили в покое Биробиджан

ДОБРОЕ УТРО, ВАС ЗАМИНИРОВАЛИ

В декабре прошлого года Биробиджан захлестнула волна "виртуального терроризма" - в местные детские сады и школы еженедельно поступали электронные сообщения о минировании. Это приводило к массовым эвакуациям, нервным срывам и даже вызвало смерть воспитательницы одного из муниципальных дошкольных учреждений - пожилой сотруднице стало плохо, прибывшие медики не смогли ее спасти.

Аналогичные диверсии продолжились и в 2020 году, что вызвало жалобы местных жителей и депутатские запросы в компетентные органы. О том, как ведется борьба с телефонными террористами, рассказал начальник МОМВД России "Биробиджанский" Александр Саломатов.

- Это не только наша беда. Это беда всего Дальнего Востока, всей России. Только в текущем году в Биробиджане зарегистрировано 57 таких фактов. А всего с ноября прошлого года в городском отделе полиции возбуждено более ста уголовных дел, связанных с телефонным терроризмом. С детскими дошкольными и школьными учреждениями, а также с учреждениями здравоохранения мы разработали алгоритм действий в нештатных ситуациях, которые стали возникать реже. Последний телефонный звонок о минировании крупного торгового центра в Биробиджане был зафиксирован две недели назад. Поступившее сообщение оказалось ложным, - рассказал Александр Саломатов.

По его словам, оперативные службы полиции совместно с региональным отделением ФСБ провели комплекс необходимых мероприятий по предотвращению новых атак "телефонных террористов". Во многих учреждениях перешли к защищенным электронным адресам, проводится фильтрация поступающих писем.

- В некоторых письмах неизвестные угрожали минировать дошкольные и школьные учреждения, если не будет проводиться эвакуация "Самбери". В настоящее время часть сайтов, откуда исходили угрозы, заблокирована, однако, не все удается сделать, - посетовал Александр Саломатов. - Почтовые домены, с которых распространяется данная информация, находятся за границей. Мы упираемся в Украину и дальше пойти не можем...

"ТОРНАДО" НАМ ПОМОЖЕТ

Начальник городской полиции рассказал депутатам Биробиджанской городской думы и о продолжающейся борьбе с наркоманией в областном центре. В частности, есть необходимость в приобретении спецсредства "Торнадо", применяемого для уничтожения дикорастущей конопли. Целевые средства должен выделить муниципалитет, но пока вопрос с финансированием не решен.

- Уничтожение дикорастущей конопли надо проводить в районе поселка Новый и других мест, которые находятся на территории городского округа. Обнаруженные незаконные насаждения труднодоступны. Технику туда загнать мы не можем, но принимать эффективные меры необходимо, - пояснил Александр Саломатов.

По его словам, продолжается разъяснительная работа с местным населением, направленная на пропаганду здорового образа жизни. В частности, налажено взаимодействие с территориальными общественными самоуправлениями в микрорайонах областного центра. Участковые с помощью общественных активистов борются с распространением наркомании и алкоголизма среди жителей Биробиджана.