Коронавирус в Хабаровском крае, последние новости на 5 апреля 2020: новых заболевших нет

Ситуация с коронавирусной инфекцией в Хабаровском крае остается стабильной. Восемь пациентов находятся на лечении в инфекционном госпитале краевой столицы, их состояние не вызывает опасений у врачей. Двое пациентов получают лечение в инфекционной больнице Советской Гавани.

По состоянию на конец дня 4 апреля 2020 года в Хабаровском крае новых случаев заболевания не выявлено. Изолятор пуст – людей контактировавших с заболевшими нет. Последних пациентов выписали в связи с получением отрицательных результатов обследования на COVID-19. По словам министра здравоохранения Хабаровского края Александра Витько на домашнем карантине находится 4022 человека. Большая часть из них, туристы, прибывшие в прошлую субботу рейсами из Таиланда и Вьетнама.

Режим самоизоляции в Хабаровском крае продлен до 30 апреля. В первую очередь, его действие распространяется на жителей старше 65 лет, и тех, кто по состоянию здоровья состоит на учете в диспансерах. Кроме того, в Хабаровском крае отменены все развлекательные мероприятия, закрыты кафе, рестораны, ночные клубы и введен запрет на культурно-массовые мероприятия.

Сегодня днем губернатором региона Сергеем Фургалом подписано распоряжение, корректирующее список предприятий, на которые не распространяется указ президента о санитарно-эпидемиологическом режиме в связи с коронавирусной инфекцией. К уже утвержденному списку в Хабаровском крае добавлены строительные организации, и организации, осуществляющее обеспечение строительных объектов необходимым сырьем и материалами.

Детские сады в Хабаровске на следующей неделе будут закрыты на карантин. В каждом районе города начнут работу дежурные группы. Школьники, готовятся к началу четвертой четверти, которая в Хабаровске будет дистанционной.