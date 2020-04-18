Осторожно, двери открываются: как будут проходить богослужения в Хабаровском крае на Пасху в 2020 году

Во время богослужений 18 и 19 апреля прихожан в Хабаровском крае не станут изгонять из храмов, но при этом не созывают в церкви, наоборот - убедительно просят оставаться дома. Любой прихожанин сможет исповедаться и причаститься, не покидая своего жилья, пригласив священника в гости.

ЗДЕСЬ ВАМ НЕ МОСКВА

В отличие от предписаний храмам Москвы или, к примеру, соседнего с нами Приморского края, в Хабаровске решения об отмене публичных богослужений не принято. Наша Епархия исходит из опыта недельной давности. Об этом «КП» рассказал руководитель информационного отдела хабаровской епархии Юлия Шутова.

- Как показало Вербное воскресенье, люди с пониманием относятся к создавшейся ситуации. Неделю назад обеспечить социальную дистанцию удалось. Приходило значительно меньше людей, чем, к примеру, год назад. Большинство проявили сознательность. И иконы никто не целовал, и к чаше не прикладывались, получилось соблюсти все противоэпидемические предосторожности, - сообщила «КП» 17 апреля по телефону Юлия Шутова.

Руководитель информационного отдела хабаровской епархии при этом отметила, что Митрополит Хабаровский и Приамурский Артемий, руководствуясь благословением святейшего Патриарха, призывает верующих остаться дома. Особенно это касается группы риска, людей в возрасте 65+, лица с хроническими заболеваниями, в особенности дыхательных путей. Для них будут организованы богослужения в прямом эфире. И по телевидению, и по радио, и в сети интернет.

- Храмы будут открыты в течение всей Светлой седьмицы, поэтому их можно будет посетить, не создавая столпотворения. Все это время для тех, кто желает исповедаться и причаститься, священники будут приезжать на дом. Это по-своему беспрецедентная мера. Если до коронавирусного карантина священнослужители приезжали в квартиры лишь к тем, кто физически не может посетить храм по болезни, либо еще по какой то причине, то сейчас приедут ко всем, совершенно здоровым, чтобы верующий смог участвовать в таинстве причастия. Для тех, кто все-таки решится прийти, храм закрываться не будет. Но при условии соблюдения всеми ряда ограничений и норм. Ведется санитарная обработка храмов, целый комплекс мероприятий. Кстати, еще в позапрошлом веке появились рекомендации священникам протирать храмовую утварь уксусом, тогда другого средства дезинфекции не было. А сейчас для всех прихожан маска обязательно, ограничение на дистанцию в 1,5 метра. Если людей придет больше и будет превышен этот лимит, предусмотрена возможность спуститься в нижний храм, который тоже открыт, там будет трансляция на двух телеэкранах. В кафедральном соборе помимо онлайн трансляций будет организована аудиотрансляция богослужения на прихрамовую территорию, - пообещала «КП» Юлия Шутова.

НЕТ МАСКИ? ВЫДАДУТ!

В храм пустят даже тех, кто придет без защитной маски, её дадут бесплатно. Предусмотрен запас этих средств предохранения от распространения вируса. Юлия Шутова отметила, что предпринимаются все усилия, чтобы не было нагнетания истерии о том, что храмы — это рассадники заразы, коронавируса. Но негативные комментарии недоброжелателей неизбежны вне зависимо от того, в каком формате пройдут богослужения: в присутствии прихожан или без паствы.

- Если храмы запереть для прихожан, то начнутся упреки в том, что мы маловерны и не допускаем людей до святых таинств. Хоть история православия знает подобные примеры. Те, кто говорит о том, что во все эпидемии прошлых веков храмы оставались открыты, просто не знают истории. Канонизированный святой Федор Ушаков, например, предпринял в свое время жесточайшие меры, - рассказывают в Хабаровской епархии.

Во время эпидемии чумы адмирал ввел карантин в Херсоне. В храмах были запрещены публичные богослужения. И это решение адмирала не помешало позже его канонизации.

- Как говорил губернатор Фургал, пик эпидемии в Хабаровске ожидается к 30 апреля. Будет крайне неприятно, если к тому времени прогноз забудется, и недоброжелатели скажут, что из-за сотни – другой верующих, пришедших на Пасху, случилась вспышка. Поэтому мы призываем пожертвовать своим всенепременным хотением прийти в этот день в храм. Ради того, чтобы после не было нападок на Святую церковь. Вся Светлая седьмица впереди, потерпите! Никто не обращает внимания, например, на то, что в супермаркетах по-прежнему ежедневно толкутся толпы людей без масок, не сохраняющих дистанцию. Но вопросы возникнут не к директору магазина, не к хозяевам салонов красоты, а к церкви. О том, что для многих прихожан таинство причастия такая же насущная необходимость, как хлеб, хулители вряд ли вспомнят. Надеемся, что ажиотажа не будет и верующие поступят по послушанию, так, как благословляет Патриарх. А люди светские, которые в дань моде, один раз в год на Пасху приходят в храм, послушаются президента и губернатора. Напоминаю, что пришедшие подвергают опасности не только себя, но и тех, кто рядом находится. Речь тут идет в первую очередь о милосердии по отношению к ближнему, - отметила Юлия Шутова.

КРЕСТНЫЙ ХОД БУДЕТ

Крестный ход на Пасху будет совершен в установленном порядке, но исключая мирян, только при участии духовенства и певчих. Противоэпидемические меры предусмотрены и для тех, кто пожелает освятить пасхальный кулич непременно в храме. Чтобы не скапливалось много прихожан, священники будут окроплять святой водой праздничное угощение значительно чаще обычного, почти непрерывно. Впрочем, для освящения кулича присутствие батюшки совсем не обязательно. Довольно для этого молитвы любого православного.

- По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла верующие, оставшиеся дома, могут совершить благословение куличей, пасх, яиц и прочей пасхальной снеди самостоятельно следующим образом: Перед пасхальной трапезой следует трижды пропеть тропарь Пасхи «Христо с воскре се из ме ртвых, / сме ртию смерть попра в, / и су щим во гробе х живо т дарова в», затем окропить снеди освященной водой (если она есть) со словами: «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь», - сообщает официальный портал Приамурской митрополии pravkhabarovsk.ru.

В ночь с 18 на 19 апреля 2020 года жители Хабаровского края смогут посмотреть прямую трансляцию праздничного богослужения из главного храма города на телеканале «Губерния». Божественную литургию возглавит митрополит Хабаровский и Приамурский Артемий. Также за ходом богослужения можно наблюдать, включив телеканал «Хабаровск» или настроив радиоприемники на волну радиостанции «Восток России». В сети Интернет служба будет доступна для просмотра на официальном канале YouTube ТК «Губерния». По уже сложившейся традиции ход богослужения для телезрителей будет комментировать преподаватель Хабаровской духовной семинарии Савелий Круглов. Начало трансляции в 23:20.

КСТАТИ:

Священник по вызову

По благословению митрополита Хабаровского и Приамурского Артемия организовано причащение верующих на дому.

- Несмотря на не совсем привычные условия, готовиться ко Причастию необходимо обычным чином, вычитывая каноны и последование ко Причастию, а также соблюдая установленный пост, - отметил руководитель Миссионерского отдела Хабаровской епархии иеромонах Софроний.

Во время причащения на дому совершается и Таинство Покаяния (исповедь). Пригласить священника в Хабаровске можно с помощью сотрудника отдела социального служения Хабаровской епархии по тел.: +7-962-50-22-347 или по телефону храма, который Вы посещаете