Напомним, что в майские праздники 2020 в Хабаровске внес изменения коронавирус, и если раньше официальные выходные были с 1 по 5 мая, а также с 9 по 11, то теперь наш президент объявил дни между этими праздниками нерабочими. Таким образом, вся страна, включая и краевой центр, будет отдыхать с 1 по 11 мая включительно.

Тем временем погода на майские праздники 2020 в Хабаровске будто шепчет: «Сидите дома!». И посылает нам хмурое небо, дожди и ветер больше чем в половину предстоящих выходных. Плохой погоде в невольные союзники ( в борьбе за самоизоляцию несознательных граждан - прим.авт.) подвизались и клещи, чья активность с каждым днем нарастает все сильнее. Зловредные паукообразные в этом году пробудились раньше обычного, и если в общественных городских пространствах и на кладбищах их уже как следует протравили, то вот на дачах и в лесах они сейчас живее всех живых.

ПОГОДА НА МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ 2020 В ХАБАРОВСКЕ

Но вернемся к главному предмету разговора - погоде на майские праздники 2020 в Хабаровске.

1 МАЯ, по данным хабаровского Гидромета, в краевом центре ночью будет 7-9 градусов тепла, ветер 7-12 метров в секунду, без осадков. А вот днем, увы, пойдет дождь, и даже несмотря на то, что будет очень тепло - плюс 19-21 градус, весь положительный эффект буквально сдует ветром, который промчится по городу со скоростью 12-17 метров в секунду в юго-западном направлении.

В ночь на 2 МАЯ все время будет идти дождь, температура опустится до +7+5. Днем дождь прекратится, небо останется пасмурным, а воздух прогреется до +17+19 градусов, но неослабевающий ветер будет дуть все с той же скоростью, что и накануне.

3 МАЯ ночные температуры резко пойдут вниз - плюс 2-4 градуса в сочетании с дождем. Днем потеплеет, но ненамного - всего до плюс 12-14. Осадков не ожидается, ветер тоже поутихнет и будет дуть со скоростью 7-12 метров в секунду в юго-западном направлении.

4 МАЯ ночью температура понизится еще больше и составит всего 0+2 градуса. Днем небольшой дождь, температура +13+15, ветер сменится на северо-восточный 7-12 метров в секунду.

5 и 6 МАЯ, наконец-то, осадков не будет ни днем, ни ночью. В этот период дневные температуры приблизятся к комфортным - ожидается до 21 градуса тепла, ветер умеренный - 5-10 метров в секунду.

7 МАЯ ночью снова прольется дождь, однако он будет кратковременным, а днем небо останется пасмурным на весь день. Температура воздуха ночью составит 6-7 градусов тепла, днем 12-15 со знаком плюс.

8 МАЯ днем будет тепло, но влажно - ожидается небольшой дождь, температура воздуха до +17 градусов, ветер будет дуть в юго-западном направлении со скоростью до 5 метров в секунду.

Несмотря на нынешнюю безмятежную картину, на майские празднике в Хабаровске ожидается дождьФото: Екатерина СЕЛИВАНОВА

ПОГОДА 9 МАЯ 2020 В ХАБАРОВСКЕ

Конечно, многих больше всего волнует именно этот вопрос - не подкачает ли погода 9 мая 2020 в Хабаровске? Ведь несмотря на отмену массовых мероприятий, в городе с нетерпением ожидают воздушный парад, который сейчас усиленно репетируют военные летчики в небе над краевым центром.

Метеорологи относительно 9 МАЯ высказываются осторожно, поскольку погода из-за циклона приняла неустойчивый характер, предсказать что-либо с точностью до 100 процентов невероятно трудно. Итак, погода 9 мая 2020 в Хабаровске, увы, будет дождливой. Ночью тучи начнут стягиваться над городом, а днем прольется дождь, температура воздуха максимально прогреется до +17 градусов, ветер в юго-западном направлении будет дуть со скоростью до 10 метров в секунду.

10 МАЯ погода воспрянет - несмотря на то, что ночью ожидаются осдаки, днем яркое солнце будет светить весь день. Дневные температуры, впрочем, будут умеренными - +17+19 градусов, однако слабый ветер до 5 метров в секунду не помешает насладиться теплом.

11 МАЯ ожидается дождь с переменной облачностью в течение всего дня. Температура и ветер существенно не изменятся - днем до плюс 16 градусов, скорость ветра до 6 метров в секунду. Атмосферная влажность составит до 83 процентов.

Итак, дожди и ветер станут постоянными спутниками погоды в эти выходные дни. Однако все мы знаем, что большую часть дачников в этот период не удержат дома ни циклоны, ни смертельно опасные вирусы. Для тех, кто на свой страх и риск решит отправиться в дачный вояж, напоминаем также об ответственности за самовольные палы - в крае уже в разгаре пожароопасный сезон, и в праздники госпожнадзор организует рейды по «шашлычным местам» и дачным товариществам. Будьте благоразумны, аккуратно обращайтесь с огнем, не разжигайте костры, а лучше всего, #оставайтесь дома.