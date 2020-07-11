2020-07-11T13:03:15+03:00
Общество

Пресс-секретарю Сергея Фургала поступил звонок с угрозой

Некие лица заявили, что в ближайшее время на нее заведут уголовное дело
Ксения ТУРТЫГИНА
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Надежда Томченко (в центре) просит собравшихся на стихийный митинг хабаровчан разойтись, чтобы не нарушать закон. Скриншот видеоНадежда Томченко (в центре) просит собравшихся на стихийный митинг хабаровчан разойтись, чтобы не нарушать закон. Скриншот видео
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О телефонных угрозах заявила сегодня журналистам Надежда Томченко, пресс-секретарь губернатора Хабаровского края. По ее словам в тот момент, когда в официальном Ihstagram-аккаунте Сергея Фургала началась прямая трансляция с шествия в его поддержку, ей поступил звонок.

- Сегодня мне уже поступали угрозы о том, что на меня заведут уголовное дело. За что - сказать сложно. Думаю, или экстремизм или якобы организация митинга, - сказала Надежда Томченко. - Назвать имя человека, от которого поступили угрозы, не могу. Но это человек, близкий сегодня с правоохранительными органами.

Шествие завершилось у крыльца белого дома. Фото: Мария Шестунова

Шествие завершилось у крыльца белого дома. Фото: Мария Шестунова

В телеграм-каналах и других соцсетях звучат мнения, что сегодняшняя масштабная акция в поддержку губернатора Сергея Фургала была срежиссирована его пресс-службой при поддержке партии ЛДПР. Напомним, что шествие и последовавший стихийный митинг не были законно согласованными акциями. Документы на согласование акции поддержки сейчас только в стадии подготовки, о чем ранее сообщал Михаил Сидоров, председатель Хабаровской городской думы (фракция ЛДПР). Надежда Томченко выразила опасение, что этих «сообщений в телеграм-каналах окажется достаточно для задержания».

Обвинения в организации шествия прокомментировали в местном отделении ЛДПР. Там заявили, что парламентская партия, которой являются либерал-демократы, никогда не будет участвовать в противоправных действиях и призывать к ним.

- ЛДПР не организовывала несанкционированных акций в Хабаровском крае. Мы парламентская партия и действуем только в рамках закона. Мы готовы к дискуссии и любым обсуждениям, но не к уличным несанкционированным действиям. По линии ЛДПР никаких противоправных действий не было и не будет, - прокомментировали в Хабаровском региональном отделении партии.

Кстати, сегодня на официальном сайте УМВД по Хабаровскому краю, появился пресс-релиз следующего содержания, цитирую: «Официальная информация. В Хабаровском крае в несанкционированных массовых мероприятиях, организованных командой С.И. Фургала, приняли участие от 10 до 12 тысяч человек». Обращает на себя внимание формулировка - не «пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края», а «команда».

«Комсомолка» будет следить за развитием событий. А пока можете посмотреть видео и фото со стихийного шествия в поддержку Сергея Фургала в Хабаровске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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