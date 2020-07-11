Пресс-секретарю Сергея Фургала поступил звонок с угрозой

О телефонных угрозах заявила сегодня журналистам Надежда Томченко, пресс-секретарь губернатора Хабаровского края. По ее словам в тот момент, когда в официальном Ihstagram-аккаунте Сергея Фургала началась прямая трансляция с шествия в его поддержку, ей поступил звонок.

- Сегодня мне уже поступали угрозы о том, что на меня заведут уголовное дело. За что - сказать сложно. Думаю, или экстремизм или якобы организация митинга, - сказала Надежда Томченко. - Назвать имя человека, от которого поступили угрозы, не могу. Но это человек, близкий сегодня с правоохранительными органами.

Шествие завершилось у крыльца белого дома. Фото: Мария Шестунова

В телеграм-каналах и других соцсетях звучат мнения, что сегодняшняя масштабная акция в поддержку губернатора Сергея Фургала была срежиссирована его пресс-службой при поддержке партии ЛДПР. Напомним, что шествие и последовавший стихийный митинг не были законно согласованными акциями. Документы на согласование акции поддержки сейчас только в стадии подготовки, о чем ранее сообщал Михаил Сидоров, председатель Хабаровской городской думы (фракция ЛДПР). Надежда Томченко выразила опасение, что этих «сообщений в телеграм-каналах окажется достаточно для задержания».

Обвинения в организации шествия прокомментировали в местном отделении ЛДПР. Там заявили, что парламентская партия, которой являются либерал-демократы, никогда не будет участвовать в противоправных действиях и призывать к ним.

- ЛДПР не организовывала несанкционированных акций в Хабаровском крае. Мы парламентская партия и действуем только в рамках закона. Мы готовы к дискуссии и любым обсуждениям, но не к уличным несанкционированным действиям. По линии ЛДПР никаких противоправных действий не было и не будет, - прокомментировали в Хабаровском региональном отделении партии.

Кстати, сегодня на официальном сайте УМВД по Хабаровскому краю, появился пресс-релиз следующего содержания, цитирую: «Официальная информация. В Хабаровском крае в несанкционированных массовых мероприятиях, организованных командой С.И. Фургала, приняли участие от 10 до 12 тысяч человек». Обращает на себя внимание формулировка - не «пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края», а «команда».

«Комсомолка» будет следить за развитием событий. А пока можете посмотреть видео и фото со стихийного шествия в поддержку Сергея Фургала в Хабаровске.