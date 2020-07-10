«Мы готовы сдать мандаты»: депутаты фракции ЛДПР высказались о задержании Сергея Фургала

Сегодня, 10 июля, представители партии ЛДПР в Хабаровском крае высказали свою позицию в отношении задержания и последующего ареста губернатора Сергея Фургала. Заместитель председателя Законодательной думы Сергей Зюбр заявил, что задержание прошло в недопустимо жесткой форме.

- Не просто жесткой, а с заламыванием рук. Очень тяжело смотреть было. Уголовное дело возбуждено по преступлениям 15-летней давности. Сергей Иванович был депутатом краевой думы, три раза избирался в Государственную думу, проходил все соответствующие проверки. И самое главное, что он был избран большинством жителей Хабаровского края на пост губернатора. Еще один шокирующий случай, когда у депутатов проходят обыски в квартирах, более того, двоих депутатов отправили в ИВС, - сказал Сергей Зюбр.

Напомним, вчера были задержаны два депутата Законодательной думы Хабаровского края - Козлов и Кузнецов. Оба, по нашей информации, по обвинению в мошенничестве. Именно они находятся в ИВС. Еще у троих членов партии также прошли обыски, итого у пяти человек, состоящих в ЛДПР. Говоря про обыски, Сергей Зюбр отметил, что сведения обрывочны, полной картины происходящего у фракции нет.

Отвечая на вопрос, готовы ли депутаты сдать свои мандаты в знак поддержки Сергея Фургала и других однопартийцев, Сергей Зюбр ответил, что да.

- Мы готовы к такому шагу, если потребуется, сдадим, - заявил он.

Комментируя появляющиеся в соцсетях призывы к митингам в защиту губернатора, депутат сказал, что высказывать свою позицию нужно в законном русле. Его коллега Михаил Сидоров, председатель Хабаровской городской думы, добавил, что митинг 11 июля не согласован.

- Представители партии и наши сторонники собирают документы, готовятся подать их в мэрию. Как только мы получим необходимые документы, запланируем мероприятие. Разумеется, оно пройдет с соблюдением противоэпидемических мер, - сказал Михаил Сидоров.

Напомним, что сейчас в Хабаровском крае действует особый противоэпидемический режим: запрещены массовые мероприятия, обязательно ношение масок в помещениях с большим скоплением людей и соблюдение социальной дистанции.

- К Сергею Ивановичу приходили общественные защитники, насколько мы знаем, он чувствует себя хорошо, жалоб нет. Вину свою он не признает. Его тревожит положение дел в крае - ему не дали возможности назначить исполняющего обязанности. Этот вопрос до сих пор не решен, все зависит от Москвы, - сообщил Сергей Зюбр.

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