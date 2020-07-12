Всем спасибо, все свободны? В этот раз на прогулку в поддержку Сергея Фургала вышло не так много народу

- Сигналь! Сигналь! – кричит почтенная старушка, в канотье стоя у крыльца «Белого дома» в Хабаровске.

Оцепившие вход в цитадель власти сотрудники охраны правопорядка равнодушно взирают на происходящее. Глаза у девушки в форме усмехаются – как будто она что-то знает. Лица не видно – закрыто маской и остается только гадать, есть ли улыбка на губах. Проезжающие мимо водители – в кои-то веки решившие прокатиться по парковке правительства края - давят на клаксон, заглушая крики митингующих. Свобода.

Пока губернатор в Москве, пока преемник не назначен, пока не отдана команда – «Хватит», свобода в Хабаровске пьется большими глотками и переливается через край. Бери сколько унесешь. Люди возмущены, люди выходят на шествие в поддержку, как они считают, несправедливо обиженного главы региона.

- Мы его выбирали, мы за него голосовали, зачем он в Москве? – щурится на меня один из «гуляющих». – Убил, говорят, кого-то? Ну и убил, зато не крал! Почему закрытый процесс? Мы голосовали, мы имеем право знать – что и как.

Всем спасибо, всем до завтра? В Этот раз на прогулку в поддержку Сергея Фургала вышло не так много народуФото: Борис КОКУРИН

Вообще-то Хабаровск не такой, Хабаровск - город имперский, спокойный, вальяжный, по-купечески деловой, настоящая столица Востока России. И был ею, пока корону и скипетр не утащил под шумок суетливый Владивосток. Он много чего у Хабаровска утащил с молчаливого одобрения бывшего губернатора: экономический форум, Федеральный университет. Теперь вот столичное звание. Когда отняли даже губернатора с сумасшедшей народной поддержкой, люди обиделись.

- Москва удивляется, что мы за Фургала. Ведь такие страшные обвинения ему предъявили. Как так? Просто понять не могут. Разный менталитет. Давайте разберемся, кто тут живет? Кто такие, эти хабаровчане? – объясняет мне интеллигентный мужчина в очках, идущий в колонне. – Мы потомки авантюристов, совсем, кстати, недавно приехавших в дикий край, казаков, купцов, бросивших все и рванувших за богатством в тьмутаракань. Потомки каторжников, ссыльных, крестьян, оторванных от земли и переброшенных сюда. Эдакие ватажники, ничего хорошего не ждущие от власти и привыкшие верить только своим. А в ватаге убийство считается гораздо менее тяжким преступлением, чем воровство у своих. Фургал у своих не воровал, вот и стал народным губернатором – все остальное ему простится. Как говорится, кто в девяностые без греха? Кто бросит камень?

Философ удаляется с колонной, а я, устав бродить по местным горкам, иду назад на площадь Ленина – все равно сюда вернутся, это уже второй круг по центру Хабаровска. «Гуляющие» настроены решительно – готовы митинговать, что называется, до упора. Им неистово сигналят проезжающие автомобилисты.

Всем спасибо, всем до завтра? В Этот раз на прогулку в поддержку Сергея Фургала вышло не так много народуФото: Борис КОКУРИН

В этот раз на улицах больше молодежи, той, которая вчера завладела микрофоном на крыльце правительства края и кричала странное. Тогда «кормление голубей» за Фургала (митинг нельзя, но ведь кормить голубей на площади нам не запрещено? – писали в соцсетях) едва не переросло во что-то совершенно неудобное для всех, но сторонникам губернатора удалось отбить свой митинг у молодежи. Другие лозунги, кроме как «Верните Фургала», всенародной поддержи не вызывали.

Пресс-служба губернатора, кстати, предупреждала: не поддавайтесь на провокации. Хабаровчане не поддаются. Упорно держатся выбранной линии. Колонна возвращается к «Белому дому». Здесь опять митинг, но народу дошло уже гораздо меньше, чем выходило.

Завершилось все стандартно и достаточно быстро. Люди прокричали «Спасибо» себе, полиции и тем, кто наблюдал издалека, затем разошлись довольные.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/790058" frameborder="0"></iframe> Митинг в Хабаровске день второй.Борис КОКУРИН

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На улицы города вылился несанкционированный митинг, от организации которого открестились все местные политики. Передает наш спецкор Владимир Ворсобин (подробности)