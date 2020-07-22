В Комсомольске-на-Амуре местные жители поблагодарили осужденного за оперативное устранение проблем

В системе Федеральной службы исполнения наказаний есть такие учреждения, как исправительные центры. Внешне они похожи на общежития и обычно располагаются рядом с колониями, но - и это существенно отличие - по другую сторону высокого забора, обнесенного колючей проволокой.

По сути это общежития и есть, только для заключенных. Там даже решетки только на окнах первого этажа и достаточно свободный режим. Попасть туда может не каждый, только тот, кто хорошо зарекомендовал себя в «зоне». Все это учитывается судом, который может заменить отбывание срока в колонии на проживание в Исправительном центре с обязательными работами. Правда, для этого надо отсидеть хотя бы две трети своего срока за высоким забором.

Конечно, вместо подслеповатых тетушек-вахтеров здесь охранники в форме, и даже есть карцер, но зато режим «легче легкого». Утром, покидая территорию, осужденный уходит на работу, которую подыскивает ему муниципалитет, сам, без конвоя, и возвращается тоже сам. Дураков - бежать и опять загреметь на «зону» - нет.

К тому же есть прекрасный бонус отбыв треть срока в «исправительном общежитии» и заручившись отличными характеристиками человек может вообще ночевать у себя дома с семьей, если, кончено, его дом расположен в этом же городе.

В Комсомольске-на-Амуре местные жители поблагодарили осужденного за оперативное устранение проблемФото: УФСИН по Хабаровскому краю

Вот в такой Исправительный центр из колонии строгого режима и попал год назад Виктор. Коренной комсомольчанин отбывал срок в колонии №7, неплохо зарекомендовал себя, и по решению суда его отправили доотбывать наказание сюда. Судья назначил ему четыре года исправительных работ.

- Работу Виктор нашел быстро, - рассказали в пресс-службе УФСИН России по Хабаровскому краю. - По образованию он электрик, в юности окончил Металлургический техникум в Комсомольске-на-Амуре. На газоэлектросварщика отучился уже в исправительной колонии, там же впервые применил полученные знания на практике.

Электрика-сварщика «с руками оторвали» в одной из управляющих компаний и не прогадали, Виктор работал на совесть. В благодарность совет дома даже отправил письмо в колонию.

- Жители многоквартирного дома по достоинству оценили Ваше умение оперативно и безошибочно устранять любой сложности проблему, Ваше внимательное и тактичное отношение к заявителям, грамотный и профессиональный подход в устранении последствий аварийных ситуаций на инженерных сетях многоквартирного дома, - написано в благодарственном письме.

В Комсомольске-на-Амуре местные жители поблагодарили осужденного за оперативное устранение проблемФото: УФСИН по Хабаровскому краю

Кстати, это не первое благодарственное письмо за недолгую карьеру Виктора. Если так пойдет и дальше, он вполне может перебраться к семье (в городе у него жена и дети), а затем и вовсе досрочно закрыть свои долги перед законом.

Впрочем, даже после освобождения увольняться из управляющей компании он не планирует - место хорошее, зарплата достойная, да и на предприятии работника ценят и отпускать специалиста на «вольные хлеба» не намерены.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- «Первоходам» предоставляется общежитие: в Хабаровском крае открылось уникальное учреждение для работящих преступников (читать далее)

- В колонии под Хабаровском выполняют крупнейший в истории заведения заказ для краевой полиции (читать далее)

- Колючая «Снежинка» Хабаровского края (читать далее)

- Тихие зори в женской колонии: под Хабаровском поставили спектакль по повести Бориса Васильева (читать далее)