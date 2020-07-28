Врачи из московского «НМИЦ радиологии» приступили к работе в Комсомольске-на-Амуре

Медицинский десант высадился на хабаровской земле в субботу около полудня. Прибытию рейсам с медиками не смогло помешать даже очередное ложное минирование пассажирского терминала. Изначально работать в Хабаровском крае должны были две бригады врачей, но пока в рабочую группу вошли только десять специалистов. Это хирурги, онкологи, анестезиологи-реаниматологи, урологи, терапевт и эпидемиолог. Возглавил делегацию заместитель директора по лечебной работе НИИ урологии и интервенционной радиологии имени Н. А. Лопаткина Александр Казаченко. На помощь столичных докторов отрядили по поручению федерального министра здравоохранения Михаила Мурашко.

Перед отъездом с ними встретился министр здравоохранения Александр ВитькоФото: Вячеслав РЕУТОВ

- Пока неизвестно, на какое время направлена группа, будем смотреть по обстановке, - рассказал заместитель директора по лечебной работе НИИ урологии и интервенционной радиологии имени Н. А. Лопаткина Александр Казаченко. - Цель у врачей одна - оказание помощи пациентам с коронавирусом и организационно-методическая поддержка.

В тот же день специалисты покинули краевую столицу и уже в понедельник, 27 июля, приступили к оказанию помощи больным в городской больнице №2 Комсомольска-на-Амуре, плечом к плечу с местными докторами.

Напомним, что в течение последнего месяца на территории Хабаровского края отмечается стабильный рост количества заболевших коронавирусной инфекцией. По состоянию на утро 28 июля в крае выявлено в общей сложности 7091 случая заболевания COVID-19. Из них 53 случая закончились смертью пациентов. Сегодня на лечении в стационарах и амбулаторно находятся 2792 пациента.