Игроки «СКА-Нефтяника-2» вышли на сборы в Хабаровске

Еще сидя в самоизоляции после прилета в Хабаровск из Швеции новый главный тренер «основы» хабаровских армейцев рассуждал о том, что клуб, имеющий свою школу и весьма неплохую, должен опираться больше на свою молодежь, а не приглашать «звезд-варягов», хотя и без них, конечно, обойтись тоже не получится.

Игроки «СКА-Нефтяника-2» вышли на сборы в ХабаровскеФото: пресс-служба "СКА-Нефтяник"

- У нас есть вторая команда, про которую абсолютно не надо забывать и ни в коем случае мы это делать не будем, - подчеркнул тогда Михаил Свешников. - Нужно посмотреть, что там за ребята, тем более что они достаточно неплохо себя показывают. Такого мнения, что нам еще кто-то нужен из звездных игроков, у меня сейчас нет. Я думаю, что у нас очень приличная команда - ребята, которых я знаю в первой команде, плюс, еще раз повторюсь, я очень большие надежды связываю со второй командой. Ну не может существовать клуб, у которого работает школа, в которой, я знаю, ребята по всем возрастам доходят достаточно далеко во всех турнирах, до финалов, и выигрывают финалы, и списывать со счетов свою же школу, не иметь подпитки из своего же клуба и только искать игроков на стороне - это неправильно.

Игроки «СКА-Нефтяника-2» вышли на сборы в ХабаровскеФото: пресс-служба "СКА-Нефтяник"

Он сказал - его услышали, надо ли говорить, что для многих воспитанников местной хоккейной школы попасть в «основу» - мечта и часто несбыточная. Теперь она стала чуть-чуть ближе. Что заставляет отдавать все силы недавно начавшимся тренировкам.

- Через две недели выходим на лед, надо подойти в оптимальном состоянии, рассказывает Всеволод Норик, капитан команды «СКА-Нефтяник-2». – Все стараются работают, все ребята замотивировались словами Михаила Свешникова, будем надеяться, что будет приглашать в тренировочный процесс. Ждем вызов.

Игроки «СКА-Нефтяника-2» вышли на сборы в ХабаровскеФото: пресс-служба "СКА-Нефтяник"

По словам старшего тренера Михаила Клянина, команда только 3 числа вышла из отпуска, что достаточно поздно и после обязательной сдачи тестов на коронавирус, которые, к счастью, все оказались отрицательными, сейчас усиленно набирает форму.

- На протяжении двух недель команда Михаила Клянина будет заниматься на стадионе «Энергия» и в тренажёрном зале, - рассказали в пресс-службе «СКА-Нефтяника». - Важнейшая задача первой части сборов – подойти в хорошей физической форме к тренировкам на льду, которые стартуют во второй половине августа.

Игроки «СКА-Нефтяника-2» вышли на сборы в ХабаровскеФото: пресс-служба "СКА-Нефтяник"

В то же время «основа» сейчас проводит сборы в Железноводске, куда «красно-черным» удалось улететь, вместо Кисловодска. Там теперь тренируются только члены сборных команд России – такие ограничения были введены из-за пандемии коронавируса.

Сейчас главный тренер Михаил Свешников наконец объединился с командой и вместе с наставниками по специальной физической подготовке пытается восстановить форму игроков после самоизоляции.

Игроки «СКА-Нефтяника-2» вышли на сборы в ХабаровскеФото: пресс-служба "СКА-Нефтяник"

«Основа» стонет - погода в Железноводске от хабаровской отличается только меньшей влажностью воздуха, а так +35 в тени, но продолжает готовится к сезону. В августе «СКА-Нефтяник» наконец-то вернется в арену «Ерофей» чтобы начать тренировки на льду. Здесь же Михаил Свешников сможет посмотреть и наиболее перспективных хоккеистов второй команды СКА.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/792996" frameborder="0"></iframe> Игроки «СКА-Нефтяника-2» вышли на сборы в Хабаровске.пресс-служба "СКА-Нефтяник"

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