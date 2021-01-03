Источник редакции «КП» - Хабаровск» подтвердил: ранним утром 29 декабря 2020 года в хабаровской городской больнице №10 скончалась 81-летняя Софья Жукова. От других пациентов ее отличало то, что пенсионерку доставили в госпиталь под присмотром конвоиров.СТРАШНЫЕ НАХОДКИПод конвоем в госпиталь привезли ту самую бабу Соню, «Соньку-сипатую», которую обвинили в убийстве трех человек.По версии следствия, на совести бабы Сони жизни 52-летнего дворника, квартировавшего у нее, 77-летней пенсионерки и восьмилетней девочки. Убийства произошли в разные годы, но способ избавления от тел был одинаков – всех троих разрубили топором на части и выбросили в мусорные баки. Жители поселка Березовка, что в черте Хабаровска, находя окровавленные пакеты в контейнерах, испуганно крестились. По поселку ползли, то угасая, то вспыхивая после очередной страшной находки, слухи о маньяке, да не простом, а людоеде.Все три жертвы были связаны с бабой Соней: пожилая женщина, убитая в 2013 году, жила у нее, считалась даже подругой; дворник, которого нашли в пакетах в феврале 2019 года, снимал комнату у фигурантки, а восьмилетняя девочка, пропавшая в декабре далекого 2005 года, жила в одном подъезде с Софьей Жуковой. Полицейские допрашивали пенсионерку, но лишь как свидетельницу. Соседи шептались, но шепоток к делу не подошьешь.БЕСПОКОЙНАЯ НОЧЬИ все же с дворником старушка прокололась. В ночь убийства соседи, живущие под квартирой Софьи Жуковой, содрогались от грохота над головой. Как рассказывал в 2019 году жилец этой квартиры журналисту «КП» - Хабаровск», он даже хотел сходить к беспокойной соседке и сделать замечание. Жена отговорила, чему мужчина позже был несказанно рад.- А если бы я пришел туда, когда она дворника на части рубила? Она и меня могла топором стукнуть, лежал бы сейчас, хорошо, что жена не пустила, - рассказывал испуганный мужчина.Не торопитесь презрительно кривить губы, мол, мужик старухи испугался. Когда я впервые увидела бабу Соню, уже в зале суда, то опешила. Восьмидесятилетняя бабуля совершенно не тянула на свой возраст. Высокая, статная, крепкая, с грубыми и явно сильными руками. Соседи рассказывали, что она уже в пенсионном возрасте во время ремонта сама выносила из своей квартиры батареи центрального отопления. Те, которые чугунные. Ей было не привыкать: всю жизнь Сонька-сипатая работала на тяжелых работах.ПРИГОВОР НЕ ПРОЗВУЧИТЕе адвокат, когда мы с ним после одного из заседаний отошли на пятачок покурить, рассказал мне немного о жизни своей подзащитной. Неграмотная, так и не выучилась читать, хлебнула много горя – несколько ее детей умерли во младенчестве. Невзгоды, видимо, и озлобили ее. Конечно, это не оправдывает жесткие убийства, тем более маленькой девочки. Кстати, из трех инкриминируемых ей эпизодов, баба Соня призналась только в убийстве дворника и подробно рассказала нашему журналисту, почему это сделала.Впрочем, не будем называть Софью Жукову убийцей, нет у нас такого права по закону – суд так и не дошел до завершения, обвинительный приговор не будет вынесен никогда. Хотя для соседей это не аргумент, пересудов не остановит. Во дворах и на кухнях будут приглушенными голосами рассказывать истории о Соньке-сипатой, утверждая, что на ее совести – три загубленные жизни. Будут говорить, что самая старая серийная убийца в мире жила не где-нибудь в Аризоне, а в небольшом поселке Березовка под Хабаровском.