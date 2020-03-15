Дело «Соньки сипатой»: в Хабаровске продолжается суд над предполагаемой убийцей трех человек

80-летнюю жительницу поселка Березовка судят за убийства восьмилетней девочки- соседки, 77-летней пенсионерки и мужчины, квартиранта обвиняемой. Согласно показаниям, которые давала старушка в феврале прошлого года, всех троих она в разное время зарубила топором, тела расчленила и почти всё выбросила в мусорные баки. После пропажи каждой из трех этих жертв полицейские допрашивали бабу Соню, жившую тогда в многоквартирном доме квартала имени 40 лет Победы поселка Березовка.

НЕ ВИНОВАТАЯ Я!

Пожилой хабаровчанке дважды удавалось убедить оперативников в своей непричастности. 15 декабря 2005 подруги девочки, вернувшись с ней из школы, видели, как баба Соня входила в подъезд вместе с их одноклассницей. Фрагменты тела ребенка нашли только спустя неделю.

В марте 2013 года пропала 77-летняя жительница Березовки. Последнюю ночь перед своим исчезновением пенсионерка провела в квартире бабы Сони. Труп пропавшей женщины не найден до сих пор. Семь лет назад бабу Соню подозревали в убийстве пожилого человека, но тогда не смогли ничего доказать.

- Они у меня всю дачу перекопали, эту женщину искали, все говорили, что я ее на даче убила да там закопала. А она у меня на даче вообще никогда не была. Ни разу! – рассказала баба Соня корреспонденту «КП» - Хабаровск» 13 марта 2020 г.

Части тела убитого дворника обнаружили на свалкеФото: Борис КОКУРИН

В феврале 2019 года после того, как у мусорных контейнеров был обнаружен пакет с фрагментами разрубленного мужского тела, старуха не стала отпираться. Она призналась в убийстве квартиранта после того, как оперативники выяснили: убитый – тот самый дворник, выходец с Украины, которого баба Соня пустила к себе на постой недели за три до жуткой находки. В тот же месяц она дала признательные показания и об убийстве школьницы, и об убийстве пенсионерки.

Свое первое признание пенсионерка сопроводила обвинением в адрес покойника. С первых дней старуха твердила: 52-летний постоялец её изнасиловал. За что и поплатился. Этой версии пенсионерка придерживается до сих пор. В перерыве, объявленном во время судебного заседании 13 марта 2020 года обвиняемая уточнила корреспонденту «КП» - Хабаровск»: изнасилование было групповым.

ОТОМСТИЛА ЗА ПОРУГАННУЮ ЧЕСТЬ

- Вот этот дворник, если бы не он, я бы сюда не попала. Зачем он ко мне лез, зачем... А еще и друга с собой привел. Один держит за руки, другой дело свое делает. А потом наоборот, другой за руки держит, а этот делает... А я же и кричать не могу даже в голос, у меня же связки обрезаны после операции на горле, нету голоса, - рассказала подозреваемая. - Я поэтому так разговариваю, это так щитовидку мне врачи сделали. И когда зашла ко мне милиция я так сразу и призналась про дворника. И про то что он меня изнасиловал и что я его топором порубила. Не надо было ко мне лезть! И он же почитай раза в два меня моложе, зачем ему это...

Дала она и ответ на вопрос, как дворник вообще поселился у нее.

- Его бабка выгнала, у которой он раньше жил, еще перед новым годом. Он после того пожил еще в подвале... А я же выхожу гулять во двор, я его знаю. Мы в хороших были отношениях соседских. Потом он во дворе ко мне подходит, прям плачет. Правда плачет. Живу, говорит в подвале, грязища, не помыться не сварить себе ни черта. Пусти, говорит, к тебе пожить хоть недели на две, чтобы я себя и в порядок привел и все такое, найду может жилье себе за это время. С получки. И мы с ним так договорились, я то я его пущу, на время. За деньги, за 10 тысяч на две недели, - поделилась она. - И что варить буду еду на двоих, сама продукты покупать, все равно себе готовлю. Ну и его кормить на эти деньги. И он у меня прожил две аж с половиной недели. Ну и как зарплату получил, он мне тысячу отдал, что я у него занимала, и эти все десять тысяч отдал. По-честному. Ну и все, говорю, пожил и хватит. Я тебя навсегда тут не собираюсь оставлять. Вроде все по-хорошему. И тут он ко мне приходит, вроде как чайку попить. С другом. Гад! Наврал мне, вместо чая стали они меня насиловать. Про дворника я ничего, я виновата, да. Я его порубила. А вот про ту женщину и про девочку, я их не трогала, богом клянусь! Ну была б я виновата, ну они б сразу меня посадили еще тогда, так ведь? Они ж ко мне приходили тогда каждый божий день! Им недалеко же, милиция в соседнем доме от моего, через дорогу. Искали, смотрели дома, но ничего же не нашли! Ничего! А потом вот после дворника архивы приподняли, заставляли признаться, то есть соврать. Сказали: «вот, наручники видишь?» Я говорю: вижу. «А сына, Сережку своего, любишь? Так мы его в эти наручники закуем и пожизненно засадим». И я и согласилась, но ради своих вот двух сыновей, чтобы им ничего не сделали. Они ничего ж такого не делали, и им еще жить да жить, а я старая и все равно в тюрьму.

СЛЕДСТВЕННЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ

В том, что она оговорила себя, находясь под психологическим давлением, баба Соня заявила на суде в первый же день. А в этом году, в марте, обвинение предложило суду просмотреть видеозапись прошлогодних февральских проверок показаний, записанных в квартире обвиняемой. В том числе и о том, как старуха убивала и расчленяла ребенка и приятельницу-пенсионерку. На видео баба Соня довольно уверенно показывала, под каким

Именно за этой дверью, по версии обвинения и совершились три убийстваФото: Борис КОКУРИН

углом и сколько раз била топором в те или другие части тел, чтобы разрубить их на куски.

По словам 80-летней женщины тогда выходило, что для того, чтобы отрубить ребенку голову, ей хватило трех ударов. Свою сноровку старуха тогда же объяснила просто: росла в деревне, рубила дрова и колуном, и топором сама, без чужой помощи с семи лет. Вот и отточила удар долгой тренировкой на поленьях. Когда баба Соня стала описывать следователю детали убийства пенсионерки, она разволновалась так, будто вспомнила чувства, испытанные ею в момент описываемых событий семилетней давности:

- У меня в голове слова так и стучали прям: «ты бей ее! бей ее! бей ее!»

- А кто это вам сказал? Что, в квартире еще кто - то был? – спрашивал следователь во время проведения эксперимента 19 февраля прошлого года.

- Нет не было. Это у меня в голове звучало, – отвечала баба Соня.

Дом, где проживала баба СоняФото: Борис КОКУРИН

В прошлогодних видеофайлах с признаниями пожилого человека были и нестыковки, особенно в рассказе об убийстве девочки, которое случилось 17 лет тому назад. Девочку искали всем поселком. А односельчанин, обнаруживший пакет с останками, сначала даже не понял, что попалось ему на глаза. Мужчина решил, что кто-то выбросил свиные обрезки и собирался скормить их своему цепному псу. Принес находку домой и поставил у печи, чтобы разморозить. И только когда все оттаяло разглядел, что в пакете –части детского тела. Мужчина взял пакет и отнес его в местное отделение полиции. Согласно протоколу, там, в полицейском гараже и состоялся формальный осмотр содержимого. Среди немногих найденных фрагментов тела убитой была лишь часть головы девочки, которую убийца топором раскроил на куски. А в записанном на видео признании бабы Сони 19 февраля 2019 года есть такой диалог:

- Скажите, вы точно помните, что голову не рубили на части?

– Нет, нет, не рубила!

– Отчетливо помните?

- Прямо помню хорошо, что не рубила!

- А какие-то меры предпринимали, чтобы труп не опознали?

– А мне было безразлично. У меня было такое состояние, как будто это делала не я вовсе. А потом как в себя пришла, дня через три только, то все думала: «Ну господи, ну зачем я это сделала»...

Суду еще не один месяц предстоит разбираться, какие показания обвиняемой более правдивы: те, что она дает сейчас, отрицая серийность убийств и признавая лишь месть похотливому дворнику, или чистосердечное признание, данное год тому назад. У обвинения кроме признаний бабы Сони есть и другие аргументы. В жилье подсудимой в 2019 году были обнаружены микрочастицы, которые благодаря современным методам исследования расцениваются как улики. Экспертиза с почти стопроцентной вероятностью утверждает, что в квартире бабы С они найдены капли крови убитой девочки. Изъятые биологические образцы сличались с ДНК матери убитой школьницы. Следующее судебное заседание назначено на 18 марта. Для подсудимой это особый день, в который ей исполнится 81 год.